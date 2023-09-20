Снимут эмбарго? Страна ЕС одобрила "зерновой" план Украины после переговоров

Словакия, которая вместе с Польшей и Румынией отказалась снимать с Украины зерновое эмбарго, может изменить позицию. Соседнее государство посчитало предложенную Украиной схему контроля поставок "вполне приемлемой".

Впрочем, окончательное решение еще не принято – Словакия продолжает изучать предложения Украины. Об этом заявил словацкий министр сельского хозяйства Йозеф Биреш, сообщили в Минагропроде Украины.

Заявление Биреша прозвучало в ходе его встречи с украинским коллегой Николаем Сольским 20 сентября. "Министры договорились как можно скорее доработать план, а также координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами", – говорится в сообщении.

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Напомним, предложение Украины заключается в том, что наша страна будет сама регулировать экспорт агропродукции в "проблемые" страны ЕС. Для этого сначала украинские власти будут согласовывать с ЕК списик и объемы продукции и только после этого выдавать экспортные разрешения отечественным агропроизводителям.

Пока что Словакия входит в тройку стран-соседей Украины, которые в одностороннем продлили запрет на ввоз нашей агропродукции после 15 сентября. Централизованный запрет действовал со 2 мая.

Такие решения были приняты в обход позиции Еврокомиссии, и Украина уже обратилась в ВТО с запросом о проведении консультаций. Если они помогут, последуют судебные иски.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одна страна ЕС – Болгария – планирует наложить эмбарго на семена подсолнечника из Украины. При этом болгарские власти сразу предупредили, что запрет просуществует только до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие квоты. С Румынией, которая ранее была пятой стороной европейских запретов, Украина также договорилась разработать план сотрудничества.

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