Нашли замену помощи, которую заблокировал Конгресс? Байден решил передать Украине арестованные миллиарды России
США предложили "Большой семерке" через два года после начала полномасштабной войны, 24 февраля 2024 года, передать Украине замороженные российские активы. А это сотни миллиардов долларов, арестованных западными странами.
Как пишет "Голос Америки", сейчас сложилась благоприятная ситуация для того, чтобы добиться прогресса в этой сфере, говорит британский финансист Тимоти Эш. Обозреватели указывают: актуальность вопросу конфискации добавили задержки с утверждением крупных пакетов помощи Украине в США и ЕС, что заставило союзников Украины внимательнее взглянуть на другие источники поддержки Украины, кроме средств налогоплательщиков своих стран.
В США Конгресс продолжает дискутировать о дополнительном финансировании для последующих пакетов помощи Киеву объемом более 60 миллиардов долларов, который, по настоянию Республиканской партии, должен стать частью законопроекта, предусматривающего также усиление иммиграционных правил.
Именно задержка с одобрением дополнительной помощи Украине подтолкнула президента США Джо Байдена просить Конгресс о полномочиях по конфискации российских активов, считает британский экономист Тимоти Эш. "Думаю, это четкий сигнал, что администрация США пришла к выводу, что финансовая поддержка Украины застряла в Конгрессе, это 61 миллиард долларов. Также почти 50 миллиардов евро поддержки от Европейского Союза задерживает Виктор Орбан", - говорит Эш в комментарии журналистке Голоса Америки Оксане Бедратенко. .
Американский Конгресс без промедлений одобрит конфискацию активов Кремля в пользу Украины, ведь этот шаг имеет широкую поддержку, убежден американский экономист Андерс Аслунд. "Этот шаг давно назрел, и я очень счастлив, что президент Байден продвигает это. Конгресс, по всей видимости, подавляющим большинством это поддерживает. Обе партии. Поэтому это будет относительно легко достичь", - говорит Аслунд в интервью Голосу Америки.
Однако даже если Украина сможет получить конфискованные в США российские активы быстро, они не смогут заменить пакет помощи от США, убежден аналитик. Международная рабочая группа стран "Группы семи" REPO идентифицировала в США около 5 миллиардов российских государственных активов. Это гораздо меньше финансирования пакетов помощи в 60 миллиардов долларов, о котором Байден просит Конгресс, отмечает Аслунд.
Как сообщал OBOZ.UA, профильный комитет нижней палаты США поддержал законопроект, который в будущем позволит конфисковать замороженные активы России. Предполагается, что полученные средства направят на помощь Украине.
По данным СМИ, США продвигают конфискацию активов России и в других странах Запада. Речь идет о деньгах Центробанка РФ, замороженных на иностранных счетах.
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