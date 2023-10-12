США продвигают конфискацию активов России во всех странах Запада: Washington Post узнал о планах

В США активизировался поиск юридических инструментов, с помощью которых западные партнеры Украины могут конфисковать сотни миллиардов долларов у России. Речь идет о деньгах центробанка РФ, замороженных на иностранных счетах. Средства хотят использовать для помощи Украине.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. По данным издания, вопрос актуализировался после того, как западные страны столкнулись с "внутриполитическими препятствиями для своих планов направить деньги налогоплательщиков на военные нужды".

Впрочем, официально власти США заявляют, что эти вопросы между собой не связаны, говорится в материале. Так, чиновники уверяют: резервы центробанка РФ не являются заменой экстренной военной и экономической помощи Украине от США.

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"Эта тема, безусловно, вернулась в рамки обсуждения. США стали гораздо более открытыми не только к конфискации, но к использованию российских резервов", – рассказал один из источников, проинформированный о внутренних переговорах высокопоставленных чиновников США и Европы.

Впрочем, конфискация средств и их передача Украине потребует большого количества времени. "Даже самые оптимистичные сторонники перенаправления банковских активов считают, что для того, чтобы деньги дошли до Киева, потребуются месяцы, если не больше года", – отмечает издание.

Также серьезным препятствием является тот факт, что резервы хранятся в основном в Европе, где власти настроены по отношению к конфискации более скептически. В самих США находится лишь 5 млрд долларов российских резервов, тогда как по всему миру речь может идти о сумме до 300 млрд долларов.

"Но в администрации Байдена увеличивается количество аргументов в пользу поощрения Запада к перенаправлению активов (Украине. – Ред.)", – подчеркивается в материале. При этом обсуждается, сможет ли Киев использовать эти средства в целях обороны, или же придется ограничиться только нуждами по восстановлению инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония может стать первой страной ЕС, которая узаконит конфискацию российский активов для финансирования восстановления Украины. В правительстве страны готовят соответствующий законопроект, который в последствии будет отправлен на рассмотрение парламента.

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