В Украине окончательно приняли бюджет-2025 с изменениями: что будет с пенсиями, зарплатами, ценами

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект госбюджета Украины на 2025 год, которым предусмотрена заморозка социальных стандартов, в т.ч. минимальной зарплаты и пенсии. При этом смета в последний момент изменилась в сторону повышения расходов.

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За доработанный законопроект № 12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" проголосовали 253 народных депутата во втором чтении и 257 в целом. Парламентарии вложились в предусмотренные законодательством сроки финального одобрения проекта – не позднее 20 ноября. Теперь документ должны подписать спикер парламента и президент Украины.

Обновленная редакция законопроекта предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Это на 2,8 млрд грн больше, чем предполагалось в первой редакции. Эта сумма возникла из-за перераспределения средств между фондами госбюджета – специальный был увеличен на 42,8 млрд грн, а общий уменьшился на 40 млрд грн.

Все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны. Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрели на это 739 млрд грн. Будет больше финансирования на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов", – прокомментировал глава правительства Денис Шмыгаль.

В Министерстве финансов добавили, что на оборону в 2025 году будет направлено 26,3% ВВП страны на безопасность и оборону. В частности, на оплату труда военных предусмотрено 1,16 трлн грн, что на 10 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Доходы же бюджета предусмотрены на уровне 2,3 трлн грн. То есть дефицит составляет 1,64 трлн грн. Ожидается, что в 2025 году внешнее финансирование составит $38,4 млрд.

Как рассказывала глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа ("Слуга народа"), ко второму чтению в проект были внесены правки. Кабмин ранее утвердил увеличение расходов на 50 млрд грн ради финансирования поддержки ветеранов, а также медицины и образования (доплат учителям).

Также, по словам Пидласой, комитет одобрил выделение на покрытие военных расходов (закупку оружия) 2 млрд долларов (90 млрд грн) через спецфонд внешних заимствований и расходов Минобороны (кредитные средства от Великобритании). "Это первые международные деньги, которые можно будет использовать на нужды обороны", – добавила Пидласа, выступая в парламенте.

Решился и вопрос финансирования местных бюджетов. Громадам оставили 4% НДФЛ (кроме военного) – для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители. Однако отменили субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн. Прифронтовым громадам разрешили не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности на 593 млн грн).

В то же время, как напомнил первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), президент Украины все еще не подписал "ресурсный" законопроект № 11416-д о повышении налогов. А поступления от него в размере 141 млрд грн уже заложены в госбюджет.

Цены, зарплаты, курс доллара 2025: что прописано в бюджетном прогнозе

В макропрогнозе, на который опиралось правительство при составлении бюджета-2025, рост номинального ВВП Украины в 2025 году ожидается лишь на 2,7%, в то время как цены поднимутся на 9,5%. При этом интересно, что, по прогнозам Нацбанка, показатель инфляции может быть совсем другим: на конец 2025 года – 6,9%.

По бюджетным расчетам, будут расти не только цены, но и зарплаты украинцев. Средняя зарплата, по прогнозам правительства, в следующем году повысится с 20 581 до 24 389 грн.

В то же время Кабинет министров не предусмотрел повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. "В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января 2025 года в размере 8000 грн", – говорится в пояснительной записке.

В правительстве считают, что этого будет достаточно, потому что в 2024-м уже повышали минималку. При этом за два года (2024-й и 2025-й) совокупная инфляция может составлять около 14,6%. То есть только для компенсации инфляции минималку нужно было бы повысить по меньшей мере до 9168 грн.

Отказ повышать минимальную зарплату автоматически приведет и к замораживанию минимальной пенсии. Она будет составлять по-прежнему всего 2361 грн.

В то же время с 1 июля 2025 года планируется пенсионная реформа. Она предусматривает перерасчет пенсий по единым правилам для всех, независимо от изменений зарплаты и "спецзаконов". Также планируется, что ежегодная индексация будет производиться на общих условиях.

В общей сложности на социальную защиту предусмотрено 420,9 млрд грн, отметили в Минфине. Из этой суммы:

трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн;

выплаты льгот и субсидий – 42,3 млрд грн;

дополнительные средства на социальные программы в рамках публичных инвестиций – 1,1 млрд грн, включая строительство жилья для многодетных семей и развитие социальных услуг.

Также в бюджетные показатели заложена девальвация гривни. Бюджет рассчитывали, исходя из курса на уровне 45 грн/долл. В 2024-м средний курс доллара ожидается на уровне 40,8 грн.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год к первому чтению, уложившись в установленный Бюджетным кодексом срок (до 15 сентября). А 31 октября депутаты Верховной Рады поддержали документ 247 голосами. После этого проект бюджета был направлен в Кабмин на доработку ко второму чтению. Вновь внесен в Раду документ был 9 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, увеличение расходов бюджета на образование связано, в частности, с тем, что в Украине в 2025 году введут ежемесячные доплаты к зарплатам учителей. Таким образом Кабмин пытается "покрыть" снижение доходов педагогов из-за будущего повышения налогов.

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