Кабмин одобрил бюджет-2025 ко второму чтению, расходы выросли на 50 млрд: на что потратят деньги

Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2025 год к рассмотрению в Верховной Раде во втором чтении. В документе произошли некоторые изменения, в частности расходы были увеличены на 50 млрд грн. А приоритетом осталось финансирование обороны – на уровне 2,225 трлн грн.

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Об этом 8 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, дополнительные расходы предложено направить на:

образование – 24 млрд грн: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере; медицину – 6,3 млрд грн;

поддержку ветеранов – 5 млрд грн;

ремонт дорог – 12,6 млрд грн.

"Дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделяем 12,6 млрд грн. Также мы предусматривали дальнейшую работу программы єВідновлення и ее финансирование в полном объеме", – объяснил Шмыгаль.

"Несмотря на изменения, главный приоритет остался неизменным — оборона, обороноспособность и безопасность Украины... Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, стоящие перед нашим государством. Это наша гарантия, что у Украины будут необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее" – отметил сказал глава правительства.

Также Шмыгаль напомнил, что все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны, а также на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники. Впрочем, кроме обороны, бюджетными приоритетами также остаются социалка, образование и медицина, заверил глава Кабмина.

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