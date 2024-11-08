В Украине введут "учительские доплаты": сколько добавят к каждой зарплате педагога в 2025 году

В Украине в 2025 году введут ежемесячные доплаты к зарплатам учителей. В начале года педагоги будут получать дополнительные 1000 грн "на руки", а с нового учебного года сумма вырастет вдвое.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины 8 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, по его словам:

с 1 января 2025 года вводится ежемесячная "учительскую доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки";

вводится ежемесячная "учительскую доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки"; с 1 сентября 2025 года эта выплата увеличится до 2000 грн "на руки" каждому учителю.

"Сегодня во исполнение поручения президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов... Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", – заявил глава правительства.

Ранее в Кабмине обещали разработать механизм, который позволит перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора. Правительство обещало решить эту проблему через увеличение образовательной субвенции в бюджете 2025 года.

Так, в случае подписания президентом налогового законопроекта № 11416-д, рост военного сбора с 1,5 до 5% снизит доходы учителей на 3,5%. С нынешней ставкой преподаватель с официальной зарплатой 15 тысяч грн ежемесячно платит 225 грн военного сбора.

После повышения сбора сумма увеличится до 750 грн. Таким образом, при доходе учителя в 15 тысяч грн налоговые обязательства увеличатся на 525 грн, что фактически уменьшает его чистый доход на 3,5%.

Новые правила военного сбора коснутся также и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это касается репетиторов и других педагогов, зарегистрированных как ФЛП, ведь они также обязаны платить военный сбор по новым ставкам. Для ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения, в зависимости от группы, устанавливаются разные ставки военного сбора:

II группа – 10% от минимальной заработной платы, по состоянию на октябрь 2024 это фиксированная сумма 800 грн в месяц;

– 10% от минимальной заработной платы, по состоянию на октябрь 2024 это фиксированная сумма 800 грн в месяц; III группа – 1% от дохода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, профессия учителя английского языка очень востребована – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 40 000 и даже 60 000 грн.

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