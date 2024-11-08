Инфляция в Украине обогнала прогнозы: рост цен вышел на максимум за 2024 год

В Украине по итогам октября 2024 года годовая инфляция ускорилась до 9,7% – нового максимума за текущий год. Таким образом, темпы роста потребительских цен обогнали официальные прогнозы, по которым нынешний уровень инфляции ожидался в конце года.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Инфляция с начала года составила 8,4%, по сравнению с сентябрем-2024 цены в октябре повысились на 1,8%.

"Больший рост за месяц этого года был только в июне, когда цены выросли на 2,2%... За год потребительские цены выросли на 9,7%, хотя в НБУ такой уровень ожидали только к концу 2024 года", – прокомментировали данные статистики в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

По расчетам Национального банка, инфляция временно пересечет отметку 10% в начале 2025 года и начнет снижаться весной следующего года. Согласно тому же прогнозу регулятора, инфляция должна была достичь уровня 9,7% в конце 2024 года.

В НБУ отмечали, что месяцы ценовое давление будет сохраняться по целому ряду причин. Среди них, в частности, расширение бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат, а также увеличение энергодефицита во время отопительного сезона.

"Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года. И ее приведение к цели 5% в 2026 году", – отметили в регуляторе.

В годовом измерении (к октябрю-2023) цены на продукты питания выросли на 10,8%. А за месяц – на 3,2%. При этом в октябре активнее всего дорожалиовощи и яйца, зато сахар немного подешевел.

Кроме того, за месяц выросли цены на алкоголь и табак (+1,8%), одежду и обувь (+1,2%). Подорожали и коммунальные услуги – на 0,1% за месяц и н 18,6% за год.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 1% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%. Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте", – констатировали в Госстате.

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