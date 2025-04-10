"Написали от всей души": Трамп раскрыл, как принял решение отсрочить пошлины

Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на товары из десятков иностранных стран было принято чистосердечно и без предварительных консультаций с юристами. Также он считает это верным решением снизить градус в отношениях с торговыми партнерами Соединенных Штатов.

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Об этом, как сообщает Politico, американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете 9 апреля. Он считает это решением самым важным в мировой финансовой истории.

"Я думал об этом за последние несколько дней. Я думаю, это решение пришло ко мне ранним утром. Я просто написал это, даже не имея доступа к юристам… Мы написали это от всей души, не так ли? Это было написано от всего сердца, и я думаю, что это было написано хорошо", – сказал глава Белого дома.

Министр торговли США Говард Лутник написал в своем микроблоге X, что он и министр финансов Скотт Бессент присутствовали рядом с Трампом, когда тот написал сообщение в соцсети Truth Social о приостановке пошлин. Ранее другие законодатели-республиканцы признавались, что данное решение стало для них неожиданностью.

В свою очередь Бессент сказал, что курс Белого дома был изменен не из-за нестабильности рынков, а из-за желания заключить новые торговые соглашения из страны, по которым ввели пошлины. "Проблема только в обработке. Каждое из этих решений будет разработано под заказ, это займет некоторое время, и президент Трамп хочет принять в этом личное участие, поэтому мы делаем 90-дневную паузу", - сказал глава минфина США.

Трамп это возразил. "Я наблюдал за рынком облигаций. Прошлым вечером я видел, как людей немного тошнило, в последние несколько дней все выглядело довольно мрачно. Я думаю, это назовут самым большим днем в истории финансов. Это достаточно большой сдвиг. Ни один другой президент не сделал бы то, что я сделал", – сказал американский лидер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 9 апреля президент США неожиданно объявил о 90-дневной паузе новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. В то же время, тарифы для Китая растут до 125%. Решение вступает в силу "немедленно".

Неожиданностью это стало именно потому, что только накануне Трамп объявил, что не намерен отменять пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

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