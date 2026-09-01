Роскошные автомобили, наличные и валюта: в Украине провели массовую облаву на колл-центры

В нескольких городах Украины правоохранители раскрыли мошеннические колл-центры, операторы которых под видом банкиров, брокеров и операторов мобильной связи выманивали деньги, банковские данные и криптовалюту у украинцев и иностранцев. В ходе обысков были изъяты сотни единиц компьютерной техники, телефоны, банковские карты, криптокошельки, наличные деньги, автомобили и другие вещественные доказательства.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители пресекли деятельность двух колл-центров, один из которых функционировал в селе Гатное Киевской области.

Там были организованы полноценные рабочие места для операторов, а к деятельности центра привлекли 46 человек, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 100 единиц техники. В другом офисе, расположенном в Киеве, также обнаружили компьютерную технику и другие предметы, которые могли использоваться для незаконной деятельности. Всего в Киеве и области изъято:

более 60 системных блоков;

19 ноутбуков;

65 мониторов;

69 мобильных телефонов;

36 тысяч долларов США;

четыре дорогих часы;

15 автомобилей премиум-класса.

Особое внимание следователи уделили цифровой информации, обнаруженной в ходе обысков. По одному из адресов правоохранители получили доступ к удаленному рабочему столу. Там они обнаружили CRM-системы с информацией о потенциальных потерпевших — преимущественно гражданах стран Европейского Союза (ЕС). По предварительным данным, людей могли обманывать под видом псевдоброкерской деятельности.

Мошенники создавали иллюзию успешных инвестиций

Отдельное уголовное производство касается деятельности фейковых инвестиционных платформ. Потенциальным клиентам предлагали зарегистрироваться на специальном сайте, подключить криптовалютный кошелек и внести средства якобы для участия в выгодных инвестиционных проектах.

После получения денег злоумышленники создавали для потерпевших иллюзию того, что их инвестиции приносят прибыль. Для этого в личных кабинетах клиентов вручную имитировали проведение финансовых операций и отображали якобы рост накоплений.

Человек видел на экране, что его вложения увеличиваются, и мог поверить, что действительно зарабатывает на криптовалюте. Однако на самом деле это была лишь имитация.

По данным следствия, для списания криптовалюты использовался так называемый "дрейнер" – скрытый механизм, встроенный в веб-сайт, который мог использоваться для получения доступа к цифровым активам пользователей.

На данный момент правоохранительные органы установили как минимум 62 потерпевших, среди них — граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других государств. Таким образом, деятельность организаторов могла носить международный характер.

В Днепре разоблачили еще один колл-центр

Правоохранители ликвидировали ещё один мошеннический колл-центр в Днепре. Под процессуальным руководством прокуроров Слобожанской окружной прокуратуры совместно с киберполицией были проведены следственные действия и обыски.

По данным следствия, сотрудники центра звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или мобильных операторов. Схема строилась вокруг якобы необходимости срочно "защитить" банковский счет.

Потенциальным потерпевшим могли сообщать, что с их картой или счетом якобы происходит подозрительная операция. Чтобы "остановить мошенников" или "защитить средства", людей убеждали предоставить конфиденциальные данные. Речь идет, в частности, о:

реквизиты банковских карт;

CVV-коды;

SMS-коды;

одноразовые пароли;

другие данные, необходимые для доступа к онлайн-банкингу.

Получив эти данные, злоумышленники могли получить доступ к банковским счетам потерпевших и завладеть их средствами. По данным следствия, похищенные деньги в дальнейшем снимали через банкоматы или переводили в виртуальные активы.

В ходе пяти обысков в рамках данного дела правоохранители изъяли значительное количество техники и других предметов. Среди изъятого:

178 единиц компьютерной техники;

терминалы спутниковой связи Starlink;

два аппаратных криптокошелька;

более 600 тысяч гривен наличными;

огнестрельное оружие;

боеприпасы;

автомобиль;

документы;

черновые записи.

Правоохранители также провели обыск в другом мошенническом колл-центре в Днепре, где обнаружили 36 человек, которые могли быть привлечены к работе офиса. В помещении нашли ноутбуки, системные блоки, мобильные телефоны и другое оборудование.

В Харькове людей заманивали "выгодными" криптоинвестициями

Еще один колл-центр прекратил работу в Харькове. По данным следствия, его операторы использовали другую популярную мошенническую схему — предлагали людям якобы выгодные инвестиции в криптовалюту. Особенностью работы этого центра было то, что операторы общались с потенциальными потерпевшими на их родном языке.

Такой подход позволял укрепить доверие и убедить человека, что он имеет дело с профессиональной финансовой компанией. Колл-центр работал в помещении ресторанно-гостиничного комплекса. Правоохранители установили 34 человека, которые могли быть причастны к его работе. Среди них были граждане разных государств.

В ходе обысков были изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны и другое оборудование. Кроме того, в транспортных средствах обнаружили деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут помочь следствию установить механизм работы схемы и круг её участников.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители анализируют изъятые компьютеры, телефоны, документы и другие носители информации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев могут обмануть даже с помощью старых банковских карт, срок действия которых давно истек: мошенники нашли способ изменять дату действия карты во время проведения платежа. Схема работает благодаря уязвимости некоторых платежных систем, которые могут принять измененные данные и провести транзакцию, поэтому старые карты лучше уничтожать, а за счетами следить.

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