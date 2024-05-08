"Мы стоим на пороге плановых отключений": энергоэксперт объяснил, чего ждать украинцам в ближайшее время. Видео

После массированного обстрела Россией 8 мая ситуация в украинской энергетике стала еще сложнее. Страна оказалась на пороге плановых отключений света. Энергетики постараються покрыть дефицит в энергосистеме за счет импорта тока и ограничений для промышленности, но уже в ближайшем будущем этих мер может оказаться недостаточно. В то же время простые украинцы способны помочь энергетикам – достаточная экономия света может позволить преодолеть пиковые нагрузки.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. "У нас на сегодняшний день ситуация сложная, и мы стоим на пороге плановых отключений. Даже в последние дни у нас наблюдался максимальный импорт электрической энергии, что помогало нам снизить вероятность плановых отключений, хотя они тоже были, но для промышленности. После сегодняшних обстрелов такой возможности может и не быть, поскольку импорта может и не хватить", – объяснил эксперт.

По его словам, вероятность плановых отключений является высокой именно в пиковые часы. По данным энергетиков, сейчас самый сильный рост потребления приходится на период с 18:00 до 23:00.

"Плановые отключения в пиковые часы абсолютно реальны, поскольку сегодня (8 мая. – Ред.) три тепловые электростанции были обстреляны, а это тепловая генерация, балансирующая генерация. У нас базовая генерация – это ядерная генерация, в отдельные часы ее доля в энергетической системе достигает 55-60%. Для того чтобы стабильно работала энергосистема, трудно обойтись без тепловой генерации", – рассказал Омельченко, имея ввиду, что АЭС не могут быстро изменять мощность своей работы и полностью обеспечивать страну током в пиковые часы.

Эксперт подчеркнул, что пока что балансировать энергосистему помогают солнечная и гидроэнергетика, а также импорт из Европы. "Все это вместе взятое должно обеспечивать нам балансировку энергетической системы, но, пожалуй, этого может не хватить без тепловой генерации, которая практически разрушена, если не на 100%, то почти на 100%", – констатировал Омельченко.

Специалист также предупредил, что летом ситуация в энергетике может стать еще более сложной. Дело в том, что в жаркий период потребление тока всего на 15-20% ниже, чем в отопительный сезон.

"Избежать даже за счет импорта плановых отключений, я думаю, будет очень-очень сложно... Посмотрим, как мы пройдем сегодня вечерние пики. Для того чтобы пройти их более-менее нормально, нужно, чтобы граждане максимально ограничивали энергопотребление в этот период", – объяснил эксперт.

В частности, по его словам, украинцам не следует включать по вечерам мощные электроприборы, особенно несколько одновременно. Это:

электрочайники;

стиральные машины;

посудомоечные машины;

кондиционеры;

бойлеры.

"Все это нужно остановить на этот период (с 18:00 до 23:00. – Ред.). Если это будет сделано и если промышленность будет способна перенести работу энергозатратного оборудования на другие периоды, не пиковые часы, тогда, возможно, это может помочь, но это не факт", – констатировал Омельченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 8 мая объявили об отключениях электроэнергии по всей стране. Графики пока ввели только для промышленности, но свет в квартирах и домах украинцев тоже могут отключить. Эта мера является крайней, уверяют энергетики, а потому к ней прибегнут только в случае роста дефицита тока.

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