Энергетики готовы на крайние меры: названы условия, при которых всем украинцам начнут отключать свет

В Украине 8 мая объявили об отключениях электроэнергии по всей стране. Графики пока ввели только для промышленности, но свет в квартирах и домах украинцев тоже могут отключить. Эта мера является крайней, уверяют энергетики, а потому к ней прибегнут только в случае роста дефицита тока – то есть если потребители не будут достаточно эффективно экономить.

Об этом OBOZ.UA рассказала директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян. "Мы уже публично сообщили, что возможны ограничения энергоснабжения, прежде всего для бизнеса и промышленных потребителей, но если этого будет недостаточно, то диспетчерский центр "Укрэнерго" будет вынужден предпринять крайнюю меру сбалансирования системы, а именно – ограничение бытовых потребителей, то есть населения, домохозяйств", – отметила она.

По ее словам, отключений бытовых потребителей можно избежать, если в вечерние часы суток, а именно с 18:00 до 23:00 экономно потреблять электричество. В частности:

не включать все мощные электроприборы одновременно;

перенести стирку на ночь;

выключать свет в пустых помещениях.

В целом, по словам Цатурян, энергосистема Украины пока справляется с последствиями беспрецедентных атак России на инфраструктуру. "Энергосистема работает стабильно, пережив пятую с 22 марта массированную ракетно-дроновую атаку россиян. Приоритетными целями этой атаки, как и предыдущих, были украинские электростанции и объекты высоковольтной сети "Укрэнерго", – отметила представительница компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине первый этап повышения тарифа на электроэнергию могут провести уже в 2024 году. Всего их будет несколько, говорят в Госэнергонадзоре.

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