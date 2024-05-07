Для каждой области выработаны механизмы: где в Украине отключают свет и чего ожидать

В Украине 7 мая введены графики отключений электроэнергии в Харьковской области. Также продолжают действовать ограничения для промышленность в Кривом Роге. А энергопитание Сумщины почти полностью восстановлено после атаки 6 мая. В то же время, эксперты считают, что летом графики отключений затронут и другие регионы.

"У нас практически на каждый случай атаки для разных сценариев по каждой области выработаны уже механизмы – что мы делаем для того, чтобы заживлять потребителей. Самое важное, что энергоснабжение возобновляется в короткие сроки", – заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В Минэнерго уточнили, что из-за непогоды остаются обесточенными 54 населенных пункта. Больше всего – 42 – в Черниговской области. Сейчас в Сумской области без света 5,4 тысячи абонентов – в основном те, что долго отключены из-за предварительных обстрелов.

Харьков: продолжаются отключения по графикам

С 6 мая графики отключений в Харькове и области обновили, нынешний график действует до 10 мая включительно. Согласно этому расписанию, свет должны были отключать как минимум на 3 часа в сутки. Однако в "Харьковоблэнерго" ранее предупреждали, что из-за ремонтных работ могут возникать более длительные отключения электроэнергии, чем анонсированы.

В целом с новым графиком и гарантированных отключений не стало меньше. У каждого потребителя – по четыре режима подачи электричества:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможны отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

Отключения света в Украине: чего ожидать

По мнению специалистов, грядущим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года. Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При наихудшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – отметил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тариф на электроэнергию могут повысить уже с 1 июня. К этому периоду за каждый кВт*ч нужно будет платить 2,64 грн. Летом же цена может по разному сценарию достичь около 3-3,5 грн.

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