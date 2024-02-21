"Мяч на поле Украины": в правительстве Польше заговорили о новых запретах на украинские продукты

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак заявил, что польское правительство рассматривает вариант ужесточения импортных ограничений в отношении агропродукции из Украины. По словам польского чиновника, это произойдет, если не удастся договориться с украинской стороной.

Речь идет о введении односторонних эмбарго на различные виды продукции, например, мед и сахар, сообщает Polsat News. Пока что Польша запрещает импорт из Украины пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

"Мяч на поле Украины. Либо вы договариваетесь с Польшей, либо мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров" – заявил Колодзейчак.

Он уточнил, что пока что ведутся переговоры с Украиной на уровне профильных министерств. В частности, 21 февраля ситуацию с протестами фермеров обсуждают министр агрополитики Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

В то же время предметные переговоры с фермерами правительство Польши начнет только со следующей недели. То есть протесты на границе Украины и Польши, вероятно, пока не утихнут.

Ранее Колодзейчак также признал: сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились. При этом чиновник заявил, что украинская продукция вытесняет польскую на рынке Германии.

Напомним, вечером 20 февраля ослабили блокаду украинской границы. В частности, они пообещали пропускать легковые авто и пассажирские автобусы через пункты пропуска "Гребенное – Рава-Русская" и "Угринов – Долгобичув", а на пункте "Зосин – Устилуг" оставить ограничение только для легковых автомобилей.

Это, впрочем, не помешало забастовщикам остановить пассажирский автобус возле ПП "Гребенное – Рава-Русская" и задержать пассажира. Кроме того, во время протестов были отмечены откровенно пророссийские лозунги, размещенные на плакатах польских фермеров.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Мининфраструктуры Украины ранее предупредили, что блокировка транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Кроме того, это прямая угроза безопасности обороняющейся страны.

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