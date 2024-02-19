Россия может использовать блокирование поляками автобусов на границе с Украиной в своих интересах – Мининфраструктуры

Блокирование транспорта – в частности, автобусов с пассажирами – на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. Там отметили: подобные действия негативно влияют на противостояние "общему врагу по имени Россия".

"Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для создания искусственного конфликта между нашими странами. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время с польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска. А самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где "вообще прекратилось движение грузового транспорта".

"Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, следующие за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать более 15-ти километровой очереди для пустых на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице", где временно приостановлена регистрация в єЧергу. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий", – отметили в министерстве.

Поляки безосновательно обвиняют Украину

В свою очередь, министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года :

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов;

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

При этом, подчеркнул Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

В то же время он подчеркнул: большинство зерна все же Украина экспортирует по морскому коридору. Поэтому поляки просто впустую раздувают проблему.

"Мы последние месяцы пытаемся это донести польским друзьям. Мы говорим: "если вы даже отмените запрет на зерно, из Украины оно туда не поедет, потому что в порту Одессы цена уже конкурентнее, чем на границе с вами, учтите, что в этой дискуссии мы боремся с какими-то фантомами", – резюмировал Сольский.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам посла Украины в Польше, у польских фермеров, которые блокируют границу, нет объективных причин для расширения протеста. А потому решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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