В правительстве Польши намекнули, чтобы фермеры блокировали из-за украинского зерна другую границу

Замминистра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак заявил, что сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились. Он заявил, что он на месте фермеров блокировал бы границу с Германией, чтобы украинское зерно не попадало в ту страну.

Об этом сообщает агентство PAP. "Ни пшеница, ни кукуруза, ни рапс. Эти продукты здесь не остаются", – подчеркнул он. За последние несколько недель получил несколько информационных сообщений о якобы разгрузке украинских товаров в Польше, которые должны пройти только через страну. "Ни одна из этих сведений не подтвердилась", – отметил он.

"Если бы я протестовал сегодня, я бы заблокировал другую границу. Я не хочу никому здесь намекать, но Польша ввела эмбарго на продукты из Украины, которые нас больше всего беспокоят. Германия, мы также видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров, что они не хотят этих продуктов из Украины, где можно увидеть, что компании много покупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эти продукты, которые вызывают беспокойство, и немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией..." – сказал замминистра.

По его словам, следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС. Также следует сделать более эффективной их транспортировка за пределы ЕС. "Пока мы даем себя вытеснить с западноевропейских рынков, и это факт", – подытожил он.

Напомним, польские протестующие после 17:00 20 февраля ослабили блокаду украинской границы. В частности, они пообещали пропускать легковые авто и пассажирские автобусы через пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская", а на пункте "Зосин – Устилуг" оставить ограничение только для легковых автомобилей. Это, впрочем, не помешало забастовщикам остановить пассажирский автобус возле ЧП "Гребенное – Рава-Русская" и задержать пассажира. Кроме того, во время протестов были отмечены откровенно пророссийские лозунги, размещенные на плакатах польских фермеров.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Мининфраструктуры Украины ранее предупредили, что блокировка транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Кроме того, это прямая угроза безопасности обороняющейся страны.

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