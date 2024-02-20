Польские фермеры остановили на границе автобус и задержали пассажира: Украина требует официальной реакции. Фото

На границе Украины и Польши в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" польские протестующие остановили пассажирский автобус. Более того, одного из пассажиров задержали неизвестные лица. Украина официально требует реакции польского правительства.

Об инциденте сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "Ситуация уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе находятся женщины и дети, которые не могут становиться заложниками какого-либо протеста. Я подчеркнул это во время разговора с Яцеком Северой, руководителем бюро нацбезопасности Польши. Это опасная картинка, которая полностью будет использована россиянами для раскола европейского единства. Мы уверены, что такие действия поддерживает абсолютное меньшинство в Польше. Уверен, польское правительство однозначно не поддерживает подобные акции. Важна их немедленная реакция", – заявил он.

Согласно сообщениям СМИ, на пункте пересечения границы польские протестующие фермеры остановили пассажирский автобус. Один из пассажиров, предварительно гражданин Израиля, был задержан неизвестными.

Также, по данным министерства, по состоянию на 17:30 проезд пассажирского транспорта блокировался и на других пунктах пропуска, в частности "Долгобычув – Угринов" и "Зосин – Устилуг".

В то же время забастовщики заверили украинских пограничников, что после полной 4-часовой блокады пункта пропуска "Зосин – Устилуг" будут беспрепятственно пропускать пассажирские автобусы. Также с 16:00 протестующие обещали пропускать по 5 легковых автомобилей каждые полчаса в обоих направлениях.

"По грузовым автомобилям: один грузовой автомобиль будет следовать на выезд из Украины и три грузовых будут пропускать на въезд в Украину в час. На движение автобусов протест не будет влиять и будет осуществляться в привычном режиме", – сказала спикер Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

Как сообщал OBOZ.UA, это не единственные противоправные действия польских протестующих на границе с Украиной. Утром 20 февраля они перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика – Шегини" и высыпали зерно из грузовых вагонов – около 4 тонн кукурузы. И это при том, что Украина не вообще продает кукурузу в Польшу.

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