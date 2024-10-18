МВФ выделил Украине миллиард долларов по рекордной программе: что известно

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине нового макрофинансового транша в размере $1,1 млрд в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Эта программа является рекордной для Украины, в целом она предусматривает помощь на $15,6 млрд до 2027 года.

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Об этом сообщили в МВФ. Решение принято по итогам третьего из четырех запланированных в этом году просмотров программы.

Да, Украина получит очередной транш в размере почти $1,1 миллиарда. Деньги пойдут в госбюджет и помогут Украине финансировать критические расходы, соцпомощь, зарплаты медиков, учителей и т.д.

Экономика Украины остается устойчивой, а показатели EFF остаются высокими, несмотря на сложные условия. В МВФ отметили, что Украине удалось выполнить все количественные критерии эффективности на конец июня и четыре структурных контрольных показателя.

По словам заместителя министра финансов США Брента Нимена, Украина "исключительно хорошо" справилась с выполнением показателей программы даже в условиях продолжающейся войны и разрушений инфраструктуры.

Таким образом, финансовая помощь поможет сохранить развитие реформ, а также будет способствовать макроэкономической стабильности. В то же время, потребности Украины в финансировании остаются большими из-за продолжающейся войны.

Средства, предоставленные МВФ, традиционно используются для покрытия критических расходов госбюджета. Среди прочего, это выплаты социальных пособий; зарплат медиков и учителей и т.д.

В 2024 году Украина уже получила от МВФ транши на $880 млн и $2,2 млрд. В целом в 2024 году программа EFF предусматривала $5,4 млрд бюджетной помощи Украине. То есть после получения нынешнего транша "непокрытым" остается еще $1 млрд.

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и на выделение около $15,6 млрд. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023 года, а первый транш в размере $2,7 млрд долларов поступил в начале апреля-2023. Дальнейшие транши по программе предоставляются по результатам пересмотров. В 2023 году Украина таким образом получила от МВФ три транша на общую сумму около $4,5 млрд.

Летом-2024 МВФ обнародовал обновленный Меморандум о сотрудничестве с Украиной. Новыми важными маякам тогда стали реформа таможни и отмена "правок Лозового".

При этом МВФ принял предложение Национального банка Украины и пересмотрел размер комиссий за свои услуги. Это позволит Украине ежегодно экономить $130 млн из своего бюджета. Таким образом, в течение 6-7 лет наша страна сохранит до $700 млн, подсчитали в НБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МВФ воспринял прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены: избежать повышения налогов было нельзя, поскольку страна должна стать самодостаточной в вопросе доходов госбюджета.

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