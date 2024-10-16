МВФ готов принять решение по Украине: раскрыта дата

Украина успешно выполнила условия программы Международного валютного фонда и готова получить пятый транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Окончательное решение о выделении средств будет принято 18 октября 2024 года.

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Об этом сообщили в Фонде в комментарии одному из СМИ. Украина прошла несколько пересмотров программы МВФ и продемонстрировала высокий уровень выполнения структурных маяков и показателей, необходимых для получения финансовой помощи.

Пятый пересмотр программы EFF был завершен в сентябре 2024 года, а рабочий уровень одобрения нового транша состоялся 10 сентября. Однако окончательное решение исполнительного совета МВФ по этому вопросу будет принято 18 октября 2024 года.

Заместитель министра финансов США Брент Нимен отметил, что Украина "исключительно хорошо" справилась с выполнением показателей программы, достигнутой в сложных условиях, связанных с продолжающейся войной, разрушением инфраструктуры и другими вызовами. Это позволяет надеяться, что совет директоров МВФ утвердит очередной транш финансовой помощи на заседании.

Финансовая помощь в рамках программы МВФ критически важна для поддержания экономической стабильности Украины в условиях войны. Несмотря на высокие риски и вызовы, Украина смогла продемонстрировать способность эффективно управлять финансовым сектором и сохранять макроэкономическую стабильность.

МВФ также прогнозирует, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%, хотя инфляция остается на высоком уровне. Одним из факторов, повлиявших на снижение прогноза роста, стали значительные разрушения энергетической инфраструктуры страны в результате боевых действий. Однако несмотря на эти вызовы, Нимен убежден, что Украина продолжит успешно выполнять программу и поддерживать экономическую стабильность.

Утверждение очередного транша финансовой помощи МВФ ожидается во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, которое состоится в Вашингтоне с 21 по 26 октября. На этом собрании также планируется обсудить другие вопросы, в частности пересмотр критериев эффективности программы и изменение фаз доступа к финансированию. Это позволит Украине получить дополнительную поддержку для преодоления экономических проблем и продолжить реформы, необходимые для стабильного развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Международный валютный фонд (МВФ) принял предложение Национального банка Украины и пересмотрел размер комиссий по своим услугам. Это позволит Украине ежегодно экономить 130 млн долларов из своего бюджета. Таким образом, в течение 6-7 лет наша страна сохранит до 700 млн долларов.

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