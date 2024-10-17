Украинскую таможню переводят на правила ЕС, руководство ждет перезагрузка: Зеленский подписал законы, которых требовал МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал два закона – о перезагрузке таможни и поправках в Таможенный кодекс, которые приблизят его к нормам Европейского союза. Реформа таможни является требованием Международного валютного фонда, Всемирного банка и США для продления макрофинансовой помощи Украине.

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Как сообщили в Таможенной службе Украины, речь идет о Законах "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза" №3926-IX (проект закона №10411 ). Его принятие станет значительным шагом вперед в направлении приближения национального законодательства к таможенному законодательству ЕС.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он пояснил, что принятие закона позволит имплементировать в таможенное законодательство Украины модель, подобную существующей в странах ЕС, а также ввели следующие изменения:

вводятся авторизации для помещения товаров в таможенные режимы импорта (в части процедуры конечного использования), временного ввоза, переработки на таможенной территории, переработки за пределами таможенной территории, определяются условия их получения и особенности мониторинга соответствия;

предоставляется возможность перемещения товаров, находящихся под таможенным контролем, в рамках соответствующего таможенного режима без помещения товаров в таможенный режим транзита;

расширяется список обычных операций с товарами и устанавливаются требования к их осуществлению;

определяются особенности завершения и прекращения таможенных режимов, отчеты о завершении таможенного режима.

Кроме того, был подписан закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно установления особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов" (проект закона №6490-д ). Он предусматривает перезагрузку руководящего состава Государственной таможенной службы (ДМС).

Гетманцев назвал это важным и необходимым шагом по детенизации. "Сейчас важно обеспечить выполнение закона быстро и в полном соответствии с его духом, исключив службу в органе должностных лиц, которые себя дискредитировали ", - призвал нардеп.

Следует отметить, что реформа таможни является одним из маяков Меморандума о сотрудничестве, который Украина заключила с Международным валютным фондом. Чтобы продолжать получение макрофинансовых траншей, наша страна должна завершить ее до конца октября.

Также OBOZ.UA писал, что в Украине планируют запустить и пенсионную реформу, которая должна за счет введения накопительного уровня обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка. Соответствующий законопроект нардепы хотят рассмотреть до конца года.

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