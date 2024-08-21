Украина не избежит повышения налогов: в МВФ объяснили причины

Международный валютный фонд (МВФ) воспринял прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены: избежать повышения налогов не удастся, так как страна должна стать более самодостаточной в плане доходов госбюджета.

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Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей. "Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной. Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно", – цитирует Грея hromadske.

Согласно его прогнозам, война продолжится, а потому финансирование собственных потребностей будет оставаться серьезным вызовом для Украины – ей потребуется больше внешнего финансирования в 2025 году, чем считали аналитики МВФ ранее. Грей отметил, что считает международную помощь, реструктуризацию внешнего долга Украины и налоговую реформу частями единого пакета необходимой финансовой политики.

"Очевидно, что война продлится дольше и продолжится в следующем году. Это будет иметь последствия – бюджетные расходы будут расти, надежды на скорейшее восстановление придется отложить... Большая часть финансирования поступит извне, однако внутренний рынок Украины тоже должен сыграть свою роль", – объяснил представитель МВФ.

Ранее уже стало известно, что МВФ в новом меморандуме с Украиной получил гарантии, что Кабмин готов пересмотреть налоговую политику. Кроме того, правительство взяло на себя обязательство сокращать расходы, говорится в материале OBOZ.UA.

"Мы готовы принять дополнительные возможные фискальные меры, включая изменения быстро и эффективно ввести налоговые политики, или изменения расходов, направленных на повышение эффективности. В частности, мы будем руководствоваться Стратегией национальных доходов", – говорится в документе.

Вместе с тем правительство обещает не включать "печатный станок НБУ". Украинская сторона обязалась сначала искать другие пути финансирования, если возникнет непредсказуемая потребность в средствах или задержки с поступлением помощи от партнеров.

"В качестве маяка принятия налоговых изменений тоже нет. Поэтому это все в количественных показателях по бюджету будет считаться: смогла или нет Украина сбалансировать бюджет", – добавил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят налоги "на Uklon, Glovo и OLX". СМИ узнали, что у правительства и парламента есть два варианта такого новшества.

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