Новый меморандум с МВФ: какие условия должна выполнить Украина

МВФ обнародовал обновленный Меморандум о сотрудничестве с Украиной. Новые важные маяки: реформа таможни и отмена "правок Лозового". На сегодня выполнено 23 из 37 маяков.

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Как написал на своей странице в Telegram заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, до пересмотра было три маяка:

один выполнили (концептуальная записка по "5-7-9")

один выполнили с опозданием (единоличное рассмотрение дел ВАКС)

один перенесли (аудит теплокоммунэнерго)

По количественным критериям лишь несколько превысили предельное ограничение государственных заимствований у НБУ. Но в меморандуме правительство заверило, что там уже исправили причины. Изменения в Меморандуме.

реформа таможни – до конца октября

отмена "правок Лозового" – тоже до конца октября

Еще по трем бенчмаркам продлили сроки исполнения:

оценка эффекта от действующих налоговых льгот – перенесли с конца июля на конец сентября 2024 года

аудит финансового состояния и задолженности компаний централизованного теплоснабжения – перенесли с конца июня на конец октября

создание нового админсуда вместо ОАСК – перенесли с конца июля по конец декабря.

На ближайший просмотр будет только один "маяк" о законе о перезагрузке БЭБ до конца июня. Следующие шаги:

До конца сентября провести аудит налоговых льгот и потерь от них (перенесен с июля). Определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и оценить фискальные и квазифискальные риски. Завершить внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать его отчет.

До конца октября: диагностика довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета Реформа таможни в соответствии с лучшими международными практиками (новый "маяк"). Внешний аудит финстана компаний центрального теплоснабжения, обособление долгов до и после февраля 2022 г. (перенесено с июня). Изменения в УПК и отмена "правок Лозового". Разработать политику государственной собственности госпредприятий, дивидендную политику и стратегию приватизации (перенесли с августа)

До конца декабря 2024 года. Принять постановление КМУ с планом действий и таймлайном, которые установят четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, а также определят Минфин ответственным за надзор. Подготовка основ оздоровления банков. Внедрить методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорной деятельности. Принять закон, который запустит новый независимый суд (вместо ликвидированного ОАСК) для рассмотрения админдел против госорганов (НБУ, НАБУ, НАПК) (перенесен с июля)

Бессрочный маяк о том, что все несистемные национализированные банки не могут быть докапитализированы и переходить в ФГВФЛ.

Напомним, с 31 марта 2023 г. МВФ утвердил рекордную четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд дол. (11,6 млрд. SDR). В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 4,5 млрд дол. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд. дол. бюджетной помощи в Украине.

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