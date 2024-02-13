Блокада расширяется, поляки перекрыли еще один пункт пропуска: какая ситуация на границе Украины

Польские фермеры 13 февраля расширили блокаду границы на пункт пропуска "Корчева – Краковец". Акция протеста возле этого КПП началась в середине дня после того, как протестующие фермеры уже перекрыли погранпереходы "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская". Таким образом, теперь заблокировано шесть пунктов пропуска.

"Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска "Корчева", что напротив украинского "Краковец". Согласно информации от польских коллег, пикетчики намерены заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину", – сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).

По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очередях на границе Украины и Польши стояло около 1250 грузовых средств. Больше всего – напротив "Ягодина" и "Равы-Русской".

"Это на территории Польши те грузовики, которые ожидают возможность пересечения границы в сторону Украины", – отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, через границу пропускается только небольшое количество грузовиков. "За час по любому из направлений могут пропускать 1-3 грузовика – как в сторону Польши, так и на выезд из страны. Все зависит от организаторов и участников, их желание пропустить грузовые авто. Не блокируется движение для других категорий транспорта", – сказал он. он.

Лучшая ситуация по направлениям "Устилуг" и "Угринов" – там очереди практически отсутствуют. Но каждое направление имеет свои особенности: где-то пересекать границу могут грузовики весом более 7,5 тонны, то есть большие грузовые транспортные средства", – добавил Демченко. Например, по направлениям "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу меньшие грузовики или пустые фуры весом свыше 7,5 тонн.

Что предшествовало и кто блокирует границу?

Польские фермеры вчера, 12 февраля, расширили масштаб блокирования украинской границы. За забастовкой с дискриминационными для Украины требованиями и уничтожением зерна стоят пророссийские силы, поддерживаемые политиками маргинальной партии "Конфедерация".

"Конфедерация" выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза (ЕС) и активное сотрудничество с РФ. Следует также учесть, что на европейский рынок идет втрое больше зерна из РФ, чем из Украины, но об этой продукции протестующие даже не упоминают.

Один из ключевых организаторов протеста Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами Меклер вместе со своими партнерами рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

При этом после инцидента с незаконной разгрузкой фур и порчей зерна польская таможня перестала выпускать фуры с таким грузом. Также власти страны решили усилить контроль над украинским зерном. В Украине протест поляков перестали воспринимать как мирную акцию.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продолжении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать по меньшей мере до июня 2025 года.

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