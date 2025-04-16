Минимальную зарплату украинцам заморозили на самом низком уровне в Европе: сколько платят и чем это чревато

В Украине минимальная зарплата в 2025 году заморожена на уровне 8000 грн – таком же, как был годом ранее. Этот показатель является самым низким в Европе – причем как номинально, так и в соотношении со средними зарплатами. Например, в Польше минималку уже повысили до 4666 злотых (около 1040 евро). Заморозка призвана экономить бюджетные средства, но на деле приводит к обеднению тех, кто действительно живет на минималку, а также способствует тенизации зарплат и миграции, что деструктивно влияет на местный рынок труда.

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По данным Евростата (обновляются каждый январь и июль), в Европейском Союзе (ЕС) минималка составляет от 551 евро в Болгарии до 2 638 евро в Люксембурге, и ее продолжают повышать. В частности, с 2024-го в Болгарии показатель вырос на 74 евро, в Люксембурге – на 67 евро.

В Украине с учетом курса валюты на 16 апреля минимальная зарплата составляет всего 171,26 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы, не только членов ЕС. Например, в соседней Молдове минималка составляет 285 евро в эквиваленте.

В соседней Польше с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составляет 4666 злотых (более 50 тыс. грн) брутто в месяц. Впрочем, на руки работники получают меньшие суммы (около 3511 евро), т.к. суммы "брутто" рассчитываются до вычета налогов и обязательных взносов, как и в Украине. В Польше при этом к налогу на доход и соцвзносу добавляются обязательные взносы на медицинское страхование.

В ЕС в целом ряде стран минимальна зарплата установлена выше 1500 евро. Среди таких стран, к примеру, – Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Германия, Бельгия и Франция. На уровне менее 1000 евро в месяц показатель установлен в Хорватии, Греции, Мальте, Эстонии, Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Венгрии и Болгарии.

При этом размер минималки оценивается не только по номинальной цифре. Также учитывается соотношение средней зарплаты к минимальной. Высоким считается уровень от 60%. Если в Украине это около 35% средней зарплаты (по данным кадровых порталов – 22,5 тыс. грн, Госстат показывает среднюю зарплату со значительным опозданием), то в ЕС наименьшая минималка (в Эстонии и Латвии) составляет 43%. Наибольшая – во Франции, Португалии и Словении (66%).

Как объяснял OBOZ.UA, фактически это означает, что минимальная зарплата в Украине не выполняет своего основного назначения. Она не обеспечивает работающих доходами на уровне, который, по меньшей мере, обеспечил бы возможность платить за минимальный набор товаров и услуг (стоит около 10 тыс. грн).

Вместе с тем продолжается миграция из Украины. Только в европейских странах находятся более 4,3 млн человек, которые покинули Украину из-за войны. Это в свою очередь приводит к дефициту рабочих рук в самой Украине, а без сотрудников промышленность и бизнес не в состоянии развиваться.

Например, по словам специалистов, от дефицита кадров уже "задыхаются" сфера рабочих профессий и логистика. Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в частности, отмечал, что одной из острейших проблем остается нехватка водителей, в том числе в крупных логистических компаниях, обеспечивающих страну нефтепродуктами. Также рынку труда не хватает швей, токарей, электромонтеров, водителей и сварщиков, а также врачей разных специализаций. Именно эти специалисты критически важны для стабильного функционирования экономики и системы здравоохранения.

По прогнозам, безработица в Украине после войны лишь усилится из-за значительной потери трудоспособного населения, дефицита рабочих специальностей и активной миграции граждан за границу. Для восстановления экономики страна нуждается в дополнительных 4-4,5 миллионах работников.

Без значительного увеличения как минимальной, так и средней зарплаты рассчитывать на преодоление дефицита кадров не приходится. Сейчас у Украины самая дешевая рабочая сила в Европе. И этот фактор способствует миграции и создает условия, при которых конкурировать с соседними странами за работников становится невозможно.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, минималку в Украине отказались повышать из-за отсутствия средств в госбюджете. "В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она будет оставлена ​​на том же уровне, что и сейчас", – отмечал премьер. Еще во время подготовки Госбюджета-2025 в правительстве заявляли, что 8000 грн минималки "будет достаточно", потому что в 2024-м в Украине уже повышали минимальные зарплаты.

При этом за два года (2024-й и 2025-й) совокупная инфляция может составлять около 15%. То есть только для компенсации инфляции минималку нужно было бы повысить по меньшей мере до 9168 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам массово не будет хватать стажа для выхода на пенсию вовремя. Уже через несколько лет средний стаж, который успевают заработать украинцы до своего 60-летия, будет меньше установленного пенсионного требования.

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