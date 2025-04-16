Украинцам массово не будет хватать стажа для выхода на пенсию вовремя: что делать и кто останется без выплат

В Украине ежегодно, до 2028-го, будут повышать норму по стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Сейчас украинцам нужно иметь как минимум 32 года стажа и абсолютное большинство эту норму выполняет и получает пенсию вовремя. Но уже через несколько, лет средний стаж, который успевают заработать украинцы до своего 60-летию, будет меньше установленного пенсионного требования.

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О том, кто останется без пенсий, как будут меняться требования и сколько стоит докупить пенсионный стаж – читайте в материале OBOZ.UA.

Требования к стажу будут расти каждый год: выполнить норму смогут далеко не все

"Я 28 лет работала на базаре. В следующем году мне исполняется 60 и пенсии у меня не будет", – рассказывает 59-летняя жительница Днепра Светлана. Женщина насчитала у себя всего лишь 9 лет стажа, а для того, чтобы получить пенсию хотя бы в 65, ей нужно иметь хотя бы 15 лет стажа. Еще во время изменения правил выхода на пенсию в 2017-м в Минсоцполитики подсчитали: по состоянию на 2027-й в Украине около 5% будут выходить на пенсию в 65 лет, еще 40% – в 63 года и 55% – в 60 лет.

Сначала пандемия, а потом полномасштабная война внесли свои коррективы. Со следующего года украинцам, чтобы выйти на пенсию вовремя, нужно будет иметь в среднем 33 года стажа. А еще через год – 34 года, через два – уже 35 лет. Следующий год может стать критическим для большого количества украинцев.

Дело в том, что у значительной части 60-летних украинцев нет достаточно стажа для того, чтобы получить пенсию вовремя. Заместитель председателя ПФУ Ирина Ковпашко в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила: в прошлом году на пенсию вышли 436 тыс. украинцев. При этом, их средний стаж на момент назначения выплат (речь о тех, кто выхолит на пенсию по общим правилам) составлял 33 года и 9 месяцев.

Светлана, как и тысячи других украинцев, которые не успеют заработать 15 лет стажа, вместо пенсии будет получать социальную выплату, компенсирующую разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом.

И чем дальше, тем меньше стажа у украинцев. Здесь имеется несколько причин:

до 2004-го не было в системе электронного учета уплаченных взносов. Поэтому в стаж считали период, когда человек был оформлен на предприятии, однако не получал зарплату и не платил взносы. С 2004-го считают только страховой стаж – период, за который уплачен ЕСВ;

украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, застали периоды экономического кризиса 1990-х, коронавирус и полномасштабную войну;

после 2004-го в стаж перестали учитывать обучение в вузах. Так что чем младше украинец, тем меньше "бонусного" стажа у него будет.

Следовательно, даже если представить, что стаж не будет уменьшаться и в среднем украинцы при достижении пенсионного возраста будут иметь чуть больше 33 лет, уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя нужно будет 34 года. То есть, средний стаж будет меньше, чем нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Следующий год может стать едва ли не последним, когда норму по стажу можно будет выполнить большинству украинцев. После этого большому количеству украинцев придется выбирать: либо докупать стаж, либо работать дольше.

Что нужно знать каждому и как проверить свой стаж

Каждый украинец может проверить свой стаж как минимум с 2004-го на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех украинцев, как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его придется доказывать: при оформлении пенсии нужно будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет. Исключение: если не сохранились записи в трудовой, если предприятие ликвидировано и возникли проблемы с поиском архивных данных, если предприятие находится на оккупированной территории и нет записей в трудовой книжке.

Для получения данных на портале ПФУ необходимо пройти авторизацию. Это можно сделать с помощью Дії, своего банка, электронной подписи. На портале ПФУ вы увидите свой общий стаж, который учтен по состоянию на сегодня.

Кроме того, в разделе "Мой страховой стаж" вы можете увидеть по годам, где вы работали. В разделе "Моя зарплата" можно сравнить ту зарплату, которую вы получали на своем месте работы, со средней зарплатой по стране на тот момент. Чем больше ваша зарплата по сравнению со средней, тем большую пенсию у вас будет. Также вы можете увидеть ориентировочно размер своей будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет изменяются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь менее 15 лет стажа.

Как объясняют в ПФУ: докупить стаж можно за прошлые периоды и за будущие. "Страхование на будущие периоды осуществляется в течение срока, определенного в договоре, но не менее 1 года. Уплачивать единый взнос необходимо ежемесячно в размере не менее минимального страхового взноса (с 1 апреля 2024 - 1760 грн)", – объясняют в ПФУ.

Украинцы также могут докупить страховой стаж за прошлые годы. При этом, сумма уплаченного ЕСВ в таком случае будет вдвое выше. С 1 апреля 2024 размер такого страхового взноса в месяц составляет 3 520 гривен.

Чтобы понять, стоит ли вам докупать стаж, посчитайте, сколько вы потеряете пенсии в случае, если не будете докупать стаж.