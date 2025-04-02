Безработица в Украине после завершения войны только усилится: сколько работников не хватает на рынке

Безработица в Украине после войны лишь усилится из-за значительной потери трудоспособного населения, дефицита рабочих специальностей и активной миграции граждан за границу. Для восстановления экономики страна нуждается в дополнительных 4-4,5 миллионах работников.

Видео дня

Об этом рассказали главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олегом Пендзиным в комментарии СМИ. Многие граждане выехали за границу, что повлекло за собой нехватку специалистов в определенных отраслях.

В то же время, после завершения военного положения, часть украинцев, которые сейчас воюют, могут уехать в свои семьи за границу, что еще больше усугубит кадровый дефицит. С другой стороны, Пендзин подчеркивает, что в Украине существует структурная безработица. Существует значительный избыток специалистов гуманитарных специальностей, таких как экономисты, юристы и журналисты, но наблюдается дефицит рабочих профессий: инженеров, слесарей, водителей большегрузных автомобилей. По подсчетам Международной организации труда уровень безработицы в Украине достигает 14% трудоспособного населения.

К началу полномасштабного вторжения населения Украины составило около 37 миллионов человек. По официальным данным, страну покинули 6,8 миллиона граждан, что сократило общую численность до 30 миллионов. В то же время доля трудоспособного населения существенно уменьшилась – до 13 миллионов человек. Это означает, что для восстановления экономики страна нуждается в дополнительных 4-4,5 миллионах работников.

Эксперты указывают, что возвращение украинских трудовых мигрантов проблематично. Около 30% выехавших не планируют возвращаться, поскольку уже трудоустроились за границей и адаптировались к местным условиям. Еще 30% затрудняются в возвращении, и только треть подтверждает готовность вернуться в Украину.

Еще одним фактором, усложняющим ситуацию на рынке труда, является высокий уровень теневой занятости. Официально зарегистрированных безработных в отделах занятости около 95 тысяч, в то время как реальное количество незанятых лиц значительно больше. По оценкам экспертов, теневой сектор в Украине составляет около 37% ВВП и большая доля трудоспособного населения работает неофициально.

Из-за сокращения трудовых ресурсов некоторые предприятия уже начали привлекать работников из-за границы. К примеру, на Закарпатье мебельная фабрика официально подала запрос на привлечение 150 трудовых мигрантов из Бангладеш. По подсчетам экспертов, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы, Украине нужно ежегодно привлекать около 450 тысяч трудовых мигрантов.

Одним из главных факторов, побуждающих украинцев оставаться за границей, есть качество жизни. В странах ЕС на пищевые продукты тратится только 12-18% семейного бюджета, в то время как в Украине эта доля достигает 50%. Расходы на культуру и досуг в Европе составляют около 7%, тогда как в Украине – всего 0,5%. Уровень доходов, социальных гарантий и условий труда в европейских странах также выше, что делает возвращение в Украину менее привлекательным для мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, работодатели постоянно ищут кадры, предлагая конкурентные зарплаты и возможности для развития. Однако молодежь не готова работать за низкую зарплату и требует большего баланса между работой и личной жизнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!