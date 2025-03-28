У Украины нет денег на повышение минимальной зарплаты, расти она не будет, – премьер Шмыгаль

В 2025 году в Украине не будут повышать минимальную зарплату. Причина – отсутствие на это средств в госбюджете.

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Об этом во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, в течение всего 2025 года "минималка" в Украине будет составлять 8 000 грн.

"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она будет оставлена ​​на том же уровне, на котором сейчас", – сказал премьер.

Напомним: минимальная зарплата устанавливается законом о государственном бюджете. На основе этого показателя рассчитываются разные ставки и выплаты.

В Украине существенно увеличились зарплаты чиновников

Тем временем, средняя зарплата украинских чиновников в центральных госорганах в феврале-2025 составила 51,41 тыс. грн. Это на 2,16 тыс. грн выше, чем месяцем ранее, а также на 7 тысяч превышает показатель февраля-2024. Таким образом, за год зарплаты чиновников выросли на 15,8%.

Больше всего платят служащим Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) – в среднем 90,1 тыс. грн. Также в топ-10 госучреждений с самыми высокими зарплатами входят:

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), где в среднем платят 79,4 тыс. грн;

Антимонопольный комитет (АМКУ) – 77,4 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации – 65,8 тыс. грн;

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – 65,5 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады – 64,5 тыс. грн;

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 63,5 тыс. грн;

Секретариат Кабинета министров – 61,3 тыс. грн;

Счетная палата – 60,9 тыс. грн;

Госуправление делами (ГУС) – 59,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об осовременивании размера денежного довольствия полицейских. В частности, установления служебного оклада в не менее 30 280 грн.

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