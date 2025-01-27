"В Украине почти 2 миллиона безработных": экономист назвал отрасли, которые "задыхаются" от дефицита кадров

На сегодняшний день в Украине около 2 миллионов безработных лиц. В то же время страна остро нуждается в кадрах в рабочих профессиях, в частности в логистике, где из-за дефицита водителей компании даже организуют водительские курсы для женщин.

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Об этом заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. Такая ситуация является проявлением так называемой структурной безработицы, возникающей из-за разрыва между спросом на работников определенных специальностей и имеющимися кадрами на рынке труда.

Как отметил Пендзин, структурный дефицит особенно ощутим в сфере рабочих профессий и логистики. Одной из острейших проблем остается нехватка водителей, в том числе в крупных логистических компаниях, обеспечивающих страну нефтепродуктами.

Чтобы решить этот вызов, некоторые компании даже вынуждены идти на нестандартные шаги. Например, они организуют водительские курсы для женщин, чтобы привлечь больше людей к выполнению важных задач в сфере перевозок.

В то же время, в Украине существует другая часть проблемы: избыток специалистов в таких отраслях, как экономика, юриспруденция и журналистика. В этих сферах безработица приобретает хронический характер из-за превышения предложения кадров над реальными потребностями рынка.

Эта диспропорция является результатом многолетних проблем в системе образования. По словам Пендзина, "структурный перекос" в значительной степени связан с недостатками начального и профессионального образования, которое часто не отвечает реальным потребностям рынка труда. Для преодоления этого кризиса требуется системный подход:

реформа образования: следует сосредоточить усилия на популяризации профессионально-технического образования, ориентированного на практические специальности;

профориентация среди молодежи: молодежь должна получать больше информации о перспективных профессиях, где есть реальная потребность в специалистах;

молодежь должна получать больше информации о перспективных профессиях, где есть реальная потребность в специалистах; поддержка учебных программ: важно внедрять инициативы, позволяющие компаниям самостоятельно готовить кадры, адаптируя их к специфике работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, через пять лет в Украине наиболее популярными будут технологические профессии, такие как специалисты по ИИ, финтех-инженеры и экологические специалисты. Главными же навыками станут гибкость, креативное мышление, технологическая грамотность и способность к адаптации.

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