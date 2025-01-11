Как пересчитают зарплаты в Украине в 2025-м: почему заморозили минималку, насколько больше платят в ЕС и какие сферы наиболее выгодны
Минимальную зарплату в Украине в 2025 повышать не будут. Более того, ее размер могут заморозить на этом уровне на три года (так предусмотрено в Бюджетной резолюции). И это очень плохая новость. Такой шаг якобы должен помочь сэкономить бюджетные средства, но на самом деле приведет ко значительному обеднению тех, кто действительно живет на минималку, а также к продолжению тенизации зарплат.
Политика по заработным платам правительства кардинально изменилась. Если еще несколько лет назад минимальную зарплату повышали, ожидая увеличения спроса и детенизации фондов оплаты труда, то сейчас в Кабинете министров решили не рисковать и согласились на заморозку социальных стандартов.
Вместе с тем средняя зарплата по стране стремительно растет (из-за инфляции и дефицита кадров). Все это приводит к тому, что минимальная зарплата перестала выполнять свою главную функцию и не обеспечивает работающих необходимым для обеспечения базовых потребностей уровнем доходов.
О том, что будет происходить с зарплатами в 2025-м и почему решили не повышать минималку, читайте в материале OBOZ.UA.
Плохая новость для всех: минимальную зарплату в Украине заморозили
Минимальная зарплата в Украине не выполняет свое основное назначение – не обеспечивает работающих тем уровнем доходов, который, по меньшей мере, обеспечил бы возможность платить за минимальный набор товаров и услуг. Самый легкий способ определить уровень бедности: сравнить доходы с фактическим прожиточным минимумом (это посчитанный по актуальным ценам).
Минимальная зарплата не может быть меньше фактического прожиточного минимума. В следующем году фактический прожиточный минимум может быть на уровне более 10 тыс. грн (из расчета фактических цен на потребительскую корзину), тогда как минималка будет на уровне 8 тыс. грн. грн.
Согласно с прогнозами, заложенным в бюджет на 2025-й, средняя зарплата в этом году должна возрасти до 24 389 грн. Это означает, что минималка будет составлять всего 32,8% средней зарплаты. Это критично низкий показатель. Согласно с данными Евростата, в ЕС минималка по состоянию на конец прошлого года составляла от 477 евро в Болгарии до 2 571 евро в Люксембурге. И это при том, что с января 2025 года во многих странах социальные стандарты повысили.
В Украине же с учетом актуального курса евро минимальная зарплата составляет всего 182,2 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Например, в соседней Молдове минималка составляет 212,84 евро в эквиваленте. В ЕС в целом ряде стран минималка – выше 1500 евро. Среди таких стран, например Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция. Их национальная минимальная заработная плата колебалась от 1767 евро во Франции до 2571 евро в Люксембурге.
До 1000 евро минималка в таких странах: Кипр, Польша, Греция, Португалия, Мальта, Литва, Хорватия, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Латвия, Венгрия и Болгария. Их национальная минимальная заработная плата колебалась от 477 евро в Болгарии до 1000 евро на Кипре. Среди стран, являющихся кандидатами в члены ЕС, у Украины наименьшая минмалка.
Размер минималки можно оценивать не только по номинальной цифре. Также следует учитывать соотношение средней зарплаты к минимальной. Высоким считается уровень от 60%. Если в Украине минималка в этом году составит 32,8% средней зарплаты, то в ЕС наименьшая минималка (в Эстонии) составляет 42%. Самая большая – во Франции (66%).
В Украине минималку получает 1,9 млн работающих. Это около 20% работников. Это связано с тем, что часто работодатели доплачивают часть зарплаты в конвертах, а НДФЛ, ЕСВ и военный сбор платят только по минималке. В ЕС самая плохая ситуация с количеством работающих с минималкой в Словении – 15,2%, Болгарии – 14,1%, Румынии – 13,3%, Польше – 12,1% и Франции – 11,6%. Лучшая ситуация у Испании (0,8%), Бельгии (0,9%) и на Мальте (1,8%).
Что с зарплатами в Украине: официальные и реальные данные
Официальная статистика (Госстат) показывает среднюю зарплату со значительным опозданием. Последние данные появились в декабре и демонстрируют уровень заработных плат по состоянию на сентябрь 2024-й. Еще три месяца назад в среднем украинцы зарабатывали 20592 грн, что на 22,2% больше, чем в сентябре 2023-го. Эта статистика близка к цифрам, которые показывают данные больших кадровых порталов. Хотя, стоит отметить, что официальная статистика не учитывает теневые заработки, а также уровень зарплат неоформленных сотрудников.
Темпы роста заработных плат по отраслям указывают на те сферы, где больше всего ощущается дефицит кадров. К примеру, за год на 35,8% выросли зарплаты в строительстве (второе место по темпам). Именно здесь больше всего не хватает работников (и речь идет не только о квалифицированных инженерах, а в первую очередь о мастерах рабочих специальностей). И хотя зарплаты у строителей растут рекордными темпами, размер зарплат все еще остается на относительно низком уровне – 16106 грн по состоянию на сентябрь 2024-го.
На первом месте по темпам роста зарплат – почтовая и курьерская деятельность (рост на 37,4%) – в среднем специалисты здесь зарабатывают 15 560 грн. Это едва ли не самая маленькая зарплата среди всех отраслей. Хуже только в образовании – средняя зарплата составляет всего 13 970 грн.
На третьем месте по темпам роста зарплат – авиационный транспорт (рост на 35,7% до 40443 грн). И хотя в Украине гражданская авиация на паузе, авиакомпании продолжают работу, выполняя рейсы за границей. Кроме того, необходимо поддерживать инфраструктуру в Украине для того, чтобы была возможность быстро возобновить работу аэропортов, когда позволят условия безопасности.
Высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше платят в культуре (12 478 грн) и в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).
Значительно разнятся данные кадровых порталов. К примеру, данные work.ua показывают: средняя зарплата по состоянию на январь 2025-го составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем годом ранее. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн (вакансии). Разница состоит в том, что robota.ua отдельно считает данные в вакансиях и резюме.
Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:
Специалисты Национального банка в инфляционном отчете отметили, что из-за роста инфляции темпы роста реальных зарплат сокращаются. "В частности, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, номинальные – на 22.1% г/г. Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление", – говорится в отчете.
Работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за дефицита кадров. Без такого роста найти новых сотрудников почти невозможно. Вместе с тем, продолжается миграция из Украины. По данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала выросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала – до почти 6.8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года. "Риски дальнейшего усиления миграционного отлива остаются значительными", – добавляют сотрудники НБУ.
Без значительного увеличения как минимальной, так и средней зарплаты рассчитывать на преодоление дефицита кадров не приходится. Сейчас у Украины самая дешевая рабочая сила в Европе. И этот фактор способствует миграции и создает условия, при которых конкурировать с соседними странами за рабочих становится невозможно.