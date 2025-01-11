Как пересчитают зарплаты в Украине в 2025-м: почему заморозили минималку, насколько больше платят в ЕС и какие сферы наиболее выгодны

Минимальную зарплату в Украине в 2025 повышать не будут. Более того, ее размер могут заморозить на этом уровне на три года (так предусмотрено в Бюджетной резолюции). И это очень плохая новость. Такой шаг якобы должен помочь сэкономить бюджетные средства, но на самом деле приведет ко значительному обеднению тех, кто действительно живет на минималку, а также к продолжению тенизации зарплат.

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Политика по заработным платам правительства кардинально изменилась. Если еще несколько лет назад минимальную зарплату повышали, ожидая увеличения спроса и детенизации фондов оплаты труда, то сейчас в Кабинете министров решили не рисковать и согласились на заморозку социальных стандартов.

Вместе с тем средняя зарплата по стране стремительно растет (из-за инфляции и дефицита кадров). Все это приводит к тому, что минимальная зарплата перестала выполнять свою главную функцию и не обеспечивает работающих необходимым для обеспечения базовых потребностей уровнем доходов.

О том, что будет происходить с зарплатами в 2025-м и почему решили не повышать минималку, читайте в материале OBOZ.UA.

Плохая новость для всех: минимальную зарплату в Украине заморозили

Минимальная зарплата в Украине не выполняет свое основное назначение – не обеспечивает работающих тем уровнем доходов, который, по меньшей мере, обеспечил бы возможность платить за минимальный набор товаров и услуг. Самый легкий способ определить уровень бедности: сравнить доходы с фактическим прожиточным минимумом (это посчитанный по актуальным ценам).

Минимальная зарплата не может быть меньше фактического прожиточного минимума. В следующем году фактический прожиточный минимум может быть на уровне более 10 тыс. грн (из расчета фактических цен на потребительскую корзину), тогда как минималка будет на уровне 8 тыс. грн. грн.

Согласно с прогнозами, заложенным в бюджет на 2025-й, средняя зарплата в этом году должна возрасти до 24 389 грн. Это означает, что минималка будет составлять всего 32,8% средней зарплаты. Это критично низкий показатель. Согласно с данными Евростата, в ЕС минималка по состоянию на конец прошлого года составляла от 477 евро в Болгарии до 2 571 евро в Люксембурге. И это при том, что с января 2025 года во многих странах социальные стандарты повысили.

В Украине же с учетом актуального курса евро минимальная зарплата составляет всего 182,2 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Например, в соседней Молдове минималка составляет 212,84 евро в эквиваленте. В ЕС в целом ряде стран минималка – выше 1500 евро. Среди таких стран, например Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция. Их национальная минимальная заработная плата колебалась от 1767 евро во Франции до 2571 евро в Люксембурге.

До 1000 евро минималка в таких странах: Кипр, Польша, Греция, Португалия, Мальта, Литва, Хорватия, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Латвия, Венгрия и Болгария. Их национальная минимальная заработная плата колебалась от 477 евро в Болгарии до 1000 евро на Кипре. Среди стран, являющихся кандидатами в члены ЕС, у Украины наименьшая минмалка.

Размер минималки можно оценивать не только по номинальной цифре. Также следует учитывать соотношение средней зарплаты к минимальной. Высоким считается уровень от 60%. Если в Украине минималка в этом году составит 32,8% средней зарплаты, то в ЕС наименьшая минималка (в Эстонии) составляет 42%. Самая большая – во Франции (66%).

В Украине минималку получает 1,9 млн работающих. Это около 20% работников. Это связано с тем, что часто работодатели доплачивают часть зарплаты в конвертах, а НДФЛ, ЕСВ и военный сбор платят только по минималке. В ЕС самая плохая ситуация с количеством работающих с минималкой в Словении – 15,2%, Болгарии – 14,1%, Румынии – 13,3%, Польше – 12,1% и Франции – 11,6%. Лучшая ситуация у Испании (0,8%), Бельгии (0,9%) и на Мальте (1,8%).

Что с зарплатами в Украине: официальные и реальные данные

Официальная статистика (Госстат) показывает среднюю зарплату со значительным опозданием. Последние данные появились в декабре и демонстрируют уровень заработных плат по состоянию на сентябрь 2024-й. Еще три месяца назад в среднем украинцы зарабатывали 20592 грн, что на 22,2% больше, чем в сентябре 2023-го. Эта статистика близка к цифрам, которые показывают данные больших кадровых порталов. Хотя, стоит отметить, что официальная статистика не учитывает теневые заработки, а также уровень зарплат неоформленных сотрудников.

Темпы роста заработных плат по отраслям указывают на те сферы, где больше всего ощущается дефицит кадров. К примеру, за год на 35,8% выросли зарплаты в строительстве (второе место по темпам). Именно здесь больше всего не хватает работников (и речь идет не только о квалифицированных инженерах, а в первую очередь о мастерах рабочих специальностей). И хотя зарплаты у строителей растут рекордными темпами, размер зарплат все еще остается на относительно низком уровне – 16106 грн по состоянию на сентябрь 2024-го.

На первом месте по темпам роста зарплат – почтовая и курьерская деятельность (рост на 37,4%) – в среднем специалисты здесь зарабатывают 15 560 грн. Это едва ли не самая маленькая зарплата среди всех отраслей. Хуже только в образовании – средняя зарплата составляет всего 13 970 грн.

На третьем месте по темпам роста зарплат – авиационный транспорт (рост на 35,7% до 40443 грн). И хотя в Украине гражданская авиация на паузе, авиакомпании продолжают работу, выполняя рейсы за границей. Кроме того, необходимо поддерживать инфраструктуру в Украине для того, чтобы была возможность быстро возобновить работу аэропортов, когда позволят условия безопасности.

Высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше платят в культуре (12 478 грн) и в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).

Значительно разнятся данные кадровых порталов. К примеру, данные work.ua показывают: средняя зарплата по состоянию на январь 2025-го составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем годом ранее. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн (вакансии). Разница состоит в том, что robota.ua отдельно считает данные в вакансиях и резюме.

Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:

Город Данные work.ua Данные robota.ua (вакансии) Киев 25 800 грн 26 089 грн Днепр 22 500 грн 23 002 грн Запорожье 18 500 грн 20 000 грн Львов 23 500 грн 20 586 грн Одесса 21 500 грн 22 148 грн Харьков 20 000 грн 19 828 грн Винница 20 000 грн 19 500 грн Житомир 18 500 грн 17 500 грн Ивано-Франковск 21 500 грн 20 000 грн Кривой Рог 17 000 грн 18 250 грн Кропивницкий 17 500 грн 13 160 грн Луцк 19 500 грн 17 500 грн Николаев 19 000 грн 18 500 грн Полтава 19 000 грн 18 000 грн Ровно 20 000 грн 19 000 грн Сумы 16 000 грн 17 000 грн Тернополь 20 000 грн 18 500 грн Ужгород 22 500 грн 22 500 грн Херсон 19 200 грн 21 000 грн Хмельницкий 20 000 грн 19 500 грн Черкассы 20 000 грн 18 100 грн Черновцы 21 000 грн 18 500 грн Чернигов 17 600 грн 16 500 грн

Специалисты Национального банка в инфляционном отчете отметили, что из-за роста инфляции темпы роста реальных зарплат сокращаются. "В частности, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, номинальные – на 22.1% г/г. Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление", – говорится в отчете.

Работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за дефицита кадров. Без такого роста найти новых сотрудников почти невозможно. Вместе с тем, продолжается миграция из Украины. По данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала выросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала – до почти 6.8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года. "Риски дальнейшего усиления миграционного отлива остаются значительными", – добавляют сотрудники НБУ.

Без значительного увеличения как минимальной, так и средней зарплаты рассчитывать на преодоление дефицита кадров не приходится. Сейчас у Украины самая дешевая рабочая сила в Европе. И этот фактор способствует миграции и создает условия, при которых конкурировать с соседними странами за рабочих становится невозможно.