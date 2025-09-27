Курс доллара в Украине изменится: названы новые суммы

В Украине курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,40 гривен и продажа от 41,45 до 41,80 гривен.

Видео дня

Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания "Минфин". Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,30 до 48,60 гривен и продажа от 48,65 до 49,10 гривен.

То есть Нацбанк сохранил полный контроль над ситуацией на валютном рынке и продолжает держать курс доллара в жестком коридоре.

При таких входных данных владельцы обменников в Украине в эти выходные не будут "раскачивать" рынок, а снова проработают в формате "с оборота" со своим обычным средним спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20-25 копеек. Не будут оригинальными и оптовые обменники. Они сохранят свой спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах 15-20 копеек.

В результате за период с 22 по 26 сентября курс продажи доллара на украинском межбанке практически не изменился. Если смотреть только на начальную и конечную дату недели, доллар остался на отметке 41,37/41,40 гривен.

А вот курс продажи безналичного евро на торгах за этот период просел на 25 копеек — с 48,5932/48,6118 до 48,3408/48,3634 гривен. На наличном рынке вечером пятницы 26 сентября доллар в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,40-41,70 гривен, а евро – по 48,75-48,90 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обвалился спрос населения на доллары. Если в конце лета-начале осени 2024 года чистый спрос достигал 1 млрд долл. в месяц, то сейчас – около 270-280 млн долл., то есть в 4 раза меньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!