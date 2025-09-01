Банки изменили стоимость доллара в кассах: какой теперь курс и чего ждать

В украинских банках немного подорожал наличный доллар. Днем 1 сентября они установили курс американской валюты в среднем на уровне 41,1/41,6 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в продаже, чем в предыдущий рабочий день, пятницу, 29 августа. По прогнозам, курсовая ситуация будет оставаться стабильной в течение всего сентября.

Стоит учесть, что за последний месяц, с 1 августа 2025 года, долар в банках Украины заметно подешевел, свидетельствуют данные портала "Минфин". Так, месяц назад доллары покупали по 41,5 грн (на 40 коп. дороже, чем теперь), а продавали и вовсе по 42,01 грн.

Курс доллара 1 сентября 2025 года

Крупные финучреждения сегодня продают валюту по 41,39-41,7 грн. Так:

ПриватБанк, Ощадбанк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,52 грн;

ПУМБ, Абанк, – 41,7 грн;

Сенс Банк, Укрсиббанк – 41,65 грн;

Коминбанк – 41,39 грн.

Покупают доллар по 40,5-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Ощадбанк – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,24 грн;

ПУМБ, Абанк, – 41,7 грн;

Сенс Банк, Укрсиббанк – 41,1 грн;

Коминбанк – 41,07 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в отделении банка. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, стоимость валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

В украинских обменниках валюта подорожала более заметно. Там ее курс выставили на среднем уровне 40,97/41,53 грн (покупка/продажа). Это на 17-24 коп. выше, чем было в пятницу.

Чего ждать от курса доллара в сентябре

В целом в банковском секторе не ожидают в сентябре кардинального изменения ситуации на валютном рынке по сравнению с летом, говорится в материале OBOZ.UA. Как сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, наступление осени – "это лишь дата в календаре".

"Сентябрь обещает быть месяцем с умеренным волнением на валютном рынке. То есть это не время для паники. Но и не время полностью расслабляться: следует просто держать руку на штурвале собственных финансов", – рассказал он.

Соглашается и экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко. По его словам, ожидать в сентябре резкого взлета или обвала курса не стоит.

"Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то я бы не ожидал каких-либо принципиальных изменений. Почему? Потому что размер золотовалютных резервов достаточен для того, чтобы держать ситуацию на текущем уровне", – объяснил он.

А руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что единственным фактором, "который, в принципе, влияет на изменение курса", является спрос на доллар. Причем не со стороны импортеров, а от населения и бизнеса.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, какие доллары не получится сдать в обменники и банки. Купюры лучше проверить заранее.

