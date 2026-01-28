В ГУР раскрыли данные о десятках кораблей-фигурантов теневого нефтяного флота России, Ирана и Венесуэлы: как обходят санкции

Главное управление разведки Украины раскрыло деятельность десятков кораблей теневого нефтяного флота России, Ирана и Венесуэлы. Выявлено 66 судов, которые используются для обхода санкций, перевозки нефти и нефтепродуктов, а также похищения украинского зерна.

Видео дня

Разведка называет конкретные компании и топ-менеджеров, причастных к этим схемам, и призывает экипажи избегать сотрудничества с ними. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

По данным ГУР, теневой флот включает танкеры из сети Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ). С 2023 года эти суда беспрепятственно поставляют России нефть и нефтедоллары для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в странах ЕС.

Топ-менеджером группы является Nikolay Spichenok, гражданин Великобритании, который долгое время работал в государственной судоходной компании РФ ПАО "Совкомфлот" и смежных структурах.

"Совкомфлот", находящийся под санкциями, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ключевыми нефтегазовыми компаниями и трейдерами РФ.

Сейчас суда, связанные с "Совкомфлотом", меняют флаги на российские, фактически подтверждая их роль в обеспечении военных и экономических интересов России. Ранее они ходили под флагами третьих стран, чтобы обходить западные санкции.

Такие действия соответствуют Морской доктрине РФ, которая предусматривает расширение гражданского флота под российским флагом, интеграцию подготовленных гражданских судов в ВС РФ в военное время и повышение мобилизационной готовности в морской сфере.

ГУР отдельно предупреждает капитанов и экипажей избегать сотрудничества с теневыми операторами судов, ведь недобропорядочные компании исчезают, как только судно попадает под внимание правоохранителей, оставляя моряков в одиночестве с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европа регулярно расширяет санкционный список теневых танкеров, но в 2026 году было решено перейти к более решительным действиям – 21 января в Средиземном море захватили грузовое нефтяное судно Grinch, которое направлялось из российского Мурманска. Операцию осуществили французские военные в сотрудничестве с союзниками, включая Великобританию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!