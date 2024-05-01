Россия отправила украденное украинское зерно на другой континент: результаты расследования

Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы будет доставлен судном "Енисей".

Согласно результатам расследования SeaKrime и KibOrg, 6 апреля сухогруз пришел из Архангельска к крымскому побережью и выключил транспондер. На следующий день "Енисей" зашел в зерновой терминал Севастополя, где на него погрузили 27 тыс. тонн зерна, и 11 апреля вышел в направлении Венесуэлы. В настоящее время судно находится в Эгейском море.

В оккупированный Крым пшеница попала железнодорожным транспортом. Согласно оказавшимся у журналистов торговым документам, зерно предназначено для венесуэльских компаний GRUPO GRAN CHINITA и Global Service International.

То, что зерно было выращено в оккупированных районах Запорожской области, подтверждают карантинные сертификаты – говорится, что отправителем пшеницы является ГУП "ГЗО" из Мелитополя. Владельцем зерна указана российская "Агрогруппа" – это компания-прокладка "Государственного зернового оператора" (ГЗО), которую оккупационные власти создали именно для вывоза зерна из захваченных территорий Запорожской области. Ранее "Агрогрупп" уже вывезла в Турцию из оккупированных районов Запорожской области 2850,95 тонны семян подсолнечника.

Енисей стал очередным судном северного торгового флота РФ, задействованным в похищении украинского зерна. Его капитаном является гражданин РФ Дмитрий Соколов из Архангельска, а старший помощник капитана – россиянка Надежда Брешковская.

Журналисты SeaKrime отметили, что имеют и другие доказательства загрузки мелитопольского зерна на "Енисей" в оккупированном Севастополе, однако они не могут быть опубликованы из-за необходимости защиты источников.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что только за 2023 год Россия вывезла из оккупированной части Запорожской области около 212 тысяч тонн зерна примерной стоимостью 46 миллионов долларов. Украинское зерно в Турцию, Ливию и Израиль вывозит специально созданная для этого россиянами госкомпания, причастные к этому и европейские компании.

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