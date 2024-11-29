Когда с украинцев начнут взымать налоги по новым ставкам: Гетманцев назвал четкую дату

Повышение налогов в Украине, в том числе военного сбора с 1,5% до 5%, произойдет с 1 декабря, а не с 29 ноября 2024 года. Коллизия, которая возникла из-за преждевременной публикации налогового закона, уже устранена.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, преждевременную публикацию закона можно считать "ошибкой печатника".

"Бессонная ночь, и есть результат – ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил", – написал Гетманцев 29 ноября.

Накануне первый заместитель главы профильного комитета Ярослав Железняк ("Голос") сообщал, что подписанный Владимиром Зеленским налоговый закон был обнародован в "Голосе Украины" вечером 28 ноября. Соответственно, действующим документ автоматически становился на следующий день, 29 ноября.

На момент публикации материала на сайте "Голоса Украины" уже нет закона о повышении налогов. 28 ноября, согласно данным портала, были официально обнародованы только Закон о госбюджете-2025 и изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе".

При этом следует также учитывать, что в правках к новому законопроекту о стартапах в Дія.Сіті предусмотрены изменения, которые призваны устранить коллизии, возникшие после принятия налогового законопроекта во втором чтении. Эти изменения уже утвердил профильный комитет парламента, но потребуется голосование в сессионном зале. Речь идет об:

отмене налогообложения "задним числом" (кроме налога на прибыль банков);

переносе для ФЛП внедрения налогообложения военным сбором с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года ;

; сохранении действующей ставки для е-резидентов.

В целом же в основе законопроекта о повышении налогов, который был подписан президентом Украины 28 ноября, – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). В документ также добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали.

Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных. В целом в документе предусмотрены такие основные нормы:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп;

– 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп; налог на прибыль банков на уровне 50% ;

; налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будут 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Минфина Сергей Марченко признал, что Украина обсуждала с международными партнерами повышение НДС, однако на данный момент планов его увеличивать нет. Напрямую указанным налогом облагаются предприниматели-зарегистрированные плательщики НДС, но косвенно его платят все потребители товаров или услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!