Украина обсуждала с партнерами повышение налога, который платят все: Марченко раскрыл планы Минфина

Украина обсуждала с международными партнерами налога на добавленную стоимость (НДС), однако на данный момент планов его повышать нет. Напрямую указанным налогом облагаются предприниматели-зарегистрированные плательщики НДС, но косвенно его платят все потребители товаров или услуг.

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О планах властей рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко на пресс-конференции. "Да, вопрос поднимался. Да, были договоренности о том, при каких условиях мы вернемся к идее поднятия налога на добавленную стоимость", – цитирует главу Минфина "Укринформ".

При этом условие поднять НДС не вносили ни в одну из программ сотрудничества Украины с партнерами как структурный маяк или критерий для оценки, подчеркнул Марченко. В частности, он объяснил, что договоренности с партнерами предусматривали такой план: если расходы на 2025 год между первым и вторым чтением бюджетного законопроекта существенно увеличатся, источником их покрытия будет повышение НДС.

"При этом мы были уверены, что оснований для значительного повышения налогов нет. Потому и пошли на такую договоренность", – отметил Марченко.

Впрочем, он предупредил, что вопрос повышения НДС еще будет подниматься. "Он будет постоянно возникать. От того, как мы выполняем другие обязательства, насколько взвешенную фискальную политику воплощаем, будет зависеть и актуализация этого вопроса. Но если у нас будет все хорошо с доходами, если налоги, которые мы уже повысили, продемонстрируют эффективность, ... если не будет необходимости резко увеличивать расходы, думаю, мы не будем поднимать вопрос о повышении НДС. По крайней мере, таких планов нет", – заверил глава Минфина.

Ранее о возможном повышении НДС уже говорила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа ("Слуга народа"). Она отмечала, что Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повышения НДС на 2% в случае роста расходов без соответствующего увеличения доходов в бюджете 2025 года, уже согласованного с фондом.

По состоянию на 2024 год, напомним, основная ставка НДС в Украине составляет 20%. Однако в медицинской сфере применяется сниженная ставка 7%, а для некоторых плательщиков существует полностью льготная ставка НДС 0% (она применяется, например, к экспортным операциям, ряду товаров и услуг для армии и т.д.).

Как сообщал OBOZ.UA, поднимать налоги нельзя без детенизации экономики, ведь из-за деятельности "тени" госбюджет теряет очень много. В частности, сумма, которую бюджет уже получил от детенизации в 2024 году (1,67 млрд долл.), сравнима с помощью, предоставленной Канадой за этот год. А Канада, между прочим, входит в топ-5 стран по объему поддержки Украины.

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