Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов: когда поднимут военный сбор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, в т.ч. повышении военного сбора до 5% и введении дополнительного налогообложения для ФЛП (физлиц-предпринимателей). Новшества, которые сами законодатели не раз называли историческими, вступят в силу с 1 декабря, но "ФОПы" начнут платить в бюджет больше только с нового года.

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Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 11416д на сайте Верховной Рады. Документ пролежал без подписи президента 50 дней после принятия во втором чтении и 44 дня после того, как был отправлен на подпись.

Как объяснял накануне, 27 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль, новые законодательные нормы должны вступить в силу уже с 1 декабря. При этом повышения налогов "задним числом" не будет.

Как объяснял первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), в правках к новому законопроекту о стартапах в Дія.Сіті предусмотрели изменения, которые призваны устранить коллизии, возникшие после принятия "налогового" законопроекта во втором чтении.

Эти изменения уже утвердил профильный комитет парламента, но потребуется голосование в сессионном зале. Основные изменения, которые предлагаются:

отмена налогообложения "задним числом" (кроме налога на прибыль банков);

перенос для ФЛП внедрения налогообложения военным сбором с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года ;

; сохранение действующей ставки для е-резидентов.

При этом Железняк отметил, что затягивание с подписанием закона привело к недопоступлению средств в госбюджет. "То есть опубликуют 30 ноября – в силу вступит 1 декабря. А исправим мы или нет коллизии, это будет известно только на следующей пленарной неделе... А еще, если считать, что каждый день без закона стоил 270 млн грн для бюджета, то вот эти 44 дня задержки – это "минус" 12 млрд грн для бюджета армии. В 2024 году (повышение налогов. – Ред.) принесет всего 8 млрд грн. В 2025-м – уже 141 млрд грн", – написал нардеп.

Новые налоги в Украине: кто будет платить больше

В основе законопроекта о повышении налогов, который был принят во втором чтении 10 октября, – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). В документ также добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали.

Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных. В целом в документе предусмотрены такие основные нормы:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп;

– 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп; налог на прибыль банков на уровне 50% ;

; налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будут 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Отдельным законом (он еще не принят) в Украине планируют повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня ЕС. Это приведет к значительному удорожанию сигарет – минимальная цена пачки к 2028 году может превысить 170 грн.

Повышение налогов необходимо из-за огромных потребностей в финансировании армии. На эти нужды Украина может направлять только собственные бюджетные средства, а не помощь партнеров.

В то же время поднимать налоги нельзя без детенизации экономики, ведь из-за деятельности "тени" госбюджет теряет очень много. В частности, сумма, которую бюджет уже получил от детенизации в 2024 году (1,67 млрд долл.), сравнима с помощью, предоставленной Канадой за этот год. А Канада, между прочим, входит в топ-5 стран по объему поддержки Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, почему Минфин не захотел вместо повышения сбора поднять налог на добавленную стоимость. При этом именно такой вариант пополнения госказны Украине настойчиво предлагает МВФ.

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