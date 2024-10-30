США наказали тех, кто помогает России: против кого ввели санкции

США ввели санкции против около 400 человек и организаций, помогающих России в поставках передовых технологий и оборудования. В обновленный список попали представители 17 стран – в частности, из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ.

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В частности, министерство финансов США наложило санкции на 274 объекта. Государственный департамент определил более 120 таковых. А Министерство торговли добавило 40 компаний и исследовательских учреждений в список ограничений торговли.

"Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления", – прокомментировал введение санкций спикер Госдепа Мэтью Миллер.

В целом же, в санкционном списке оказались компании, в частности, из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ. Они импортировали в Россию микроэлектронику и компоненты, важные для авиации.

Также ограничения введены против российских компаний, выступавших контрагентами-импортерами. А кроме того, среди прочих:

Российские предприятия, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством России и Беларуси.

Три дочерние компании "Росатома", занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд.

Сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки СПГ для компании "Новатэк".

Помимо этого, санкции затронули 5 заместителей министра обороны РФ.

В целом же, введенные санкции замораживают любые активы юридических и физических лиц, которыми те владеют в юрисдикции США. А кроме того:

блокируют им использование финансовой системы США;

запрещают американским гражданам иметь с ними дело.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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