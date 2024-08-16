Казахстан поворачивается лицом к Путину: страна отказалась соблюдать санкции против России

Соседний с Россией Казахстан отказался полностью соблюдать санкции против страны-агрессора. Решение объясняют вредом, который якобы наносят экономике самого Казахстана ограничительные меры в отношении РФ. Это свидетельствует об изменении позиции Астаны и ее возвращение к крепким связям с Кремлем.

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О новом подходе к санкциям заявил заместитель премьер-министра и министр торговки Казахстана Серик Жумангарин в интервью Bloomberg. По его словам, Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" Запада против РФ.

Жумангарин сказал, что Казахстан "не выдержит" санкций, которые вредят не только РФ, но и казахстанской экономике. "Мы не допустим, чтобы наши собственные производители были отстранены от торговли", – отметил чиновник.

По словам Жумангарина, Казахстан уже не присоединился к запрету на продажи России шарикоподшипников, которые являются товарами двойного назначения. Причина заключается в том, что местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в РФ и некоторых других пост-советстких странах, а потому предприятие потеряет клиентов.

При этом шарикоподшипники относятся к числу так называемых высокоприоритетных товаров для ведения боевых действий. Они необходимы оборонной промышленности России.

Министр констатировал, теперь Казахстан будет искать способы защиты собственных экономических интересов. Как отмечают аналитики Bloomberg, такое заявление стало резким изменением риторики Астаны. До этого в Астане уверяли, что будут всесторонне соблюдать санкции против РФ.

"Каждый раз мы вынуждены торговаться. Но как страна мы должны как-то жить", – пожаловался казахстанский чиновник.

Кроме того, Казахстан хочет углублять торговые связи с Ираном. В частности, по словам Жумангарина, Казахстан, не имея доступа к океану, стремится создать устойчивые торговые пути на юг через Каспийское море – то есть в Иран.

Но и в этом случае Астане мешают международные санкции. Так, правительство Казахстана даже обращалось к странам Запада за разрешением продавать товары в Иран или использовать страну для транзита, но безрезультатно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее крупный производитель золота из Казахстана продал все свои российские активы. Но это не помогло компании вернуться на глобальный рынок – западные бизнес-партнеры все равно отказываются от сотрудничества из-за подпорченной работой в РФ репутации компании.

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