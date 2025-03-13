Канада впервые передала Украине средства от замороженных активов РФ: сколько и куда пойдут деньги

Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в счет доходов от российских замороженных активов. Это первый транш Канады в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки" (G7). Средства будут потрачены на первоочередные нужды госбюджета.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 марта. "Украина получила 2,5 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. – Ред.). Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета", – отметил он и уточнил, что это первый транш от Канады.

Информацию подтвердило и Министерство финансов Украины. "Механизм ERA объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов. В целом вклад Канады в инициативу ERA составляет 5 млрд канадских долларов. Кредит предоставляется на 30 лет", – уточнили в ведомстве.

Шмыгаль также поблагодарил всех партнеров из "Большой семерки" за механизм ERA, позволяющий российским деньгам работать на Украину. По словам Шмыгаля, эта инициатива "принуждает Россию к финансовой ответственности за агрессию".

В целом план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов ЕС. Существенную часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечат США и Европейский Союз в равных долях.

К примеру, США уже передали первый транш этого финансирования Украине в сумме 1 млрд долларов в декабре 2024 года. ЕС в начале января-2025 перевел еще 3 млрд евро. Также к помощи активно присоединилась Великобритания, предоставившая в начале марта-2025 971 млн долларов.

Стоит понимать, что речь идет именно о доходах от арестованных средств Центробанка России. Само "тело" остается неприкосновенным. Так, сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Около 190 млрд евро из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов. Но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

В начале 2025 года на фоне охлаждения отношений Украины и США правительства Франции и Германии несколько изменили свою позицию. Они предложили конфисковать российские активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Также Польское председательство в Совете Европейского Союза (ЕС) заявило, что Совет готов рассматривать "все возможные" решения касательно дальнейшего использования замороженных активов России, вероятно, включая их полную конфискацию, но только в сотрудничестве с международными партнерами.

Также OBOZ.UA сообщал, что десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой содействовать конфискации более замороженных российских активов и передать их Украине. Среди подписантов – трое народных депутатов Верховной Рады.

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