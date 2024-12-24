Один из 20 миллиардов: Украина впервые получила от США деньги от замороженных активов РФ

Украина получила первый миллиард долларов из замороженных российских активов, являющихся частью $20 миллиардов, которые США предоставят в рамках инициативы G7. Ожидается, что половина всей суммы будет направлена на военную помощь, а остальные – на экономическую поддержку.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Такие действия стали возможны благодаря совместной работе стран "Большой семерки" и Всемирного банка.

Как работает механизм использования замороженных активов

Активы России на сумму свыше $300 миллиардов были заморожены международным сообществом после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Основная часть этих активов находится в Европе и США. Согласно решению G7, они используются для финансовой поддержки Украины без дополнительной нагрузки на налогоплательщиков.

США обязались выделить Украине $20 миллиардов из замороженных активов. Первый транш в $1 миллиард уже поступил. Половина этих средств ожидается, что направится на военную помощь, однако это решение требует одобрения Конгресса США. Остальные должны пойти на экономическую поддержку через Целевой фонд Всемирного банка.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в сохранении макроэкономической стабильности и возможности предоставлять необходимые услуги украинциям. Впервые Украина получает денежные средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ. Благодарен США за скорейшее принятие решений и готовность находить новые механизмы для поддержки Украины", – прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

Всемирный банк согласился взять на себя ответственность за распределение этих средств, что гарантирует прозрачность и целевое использование финансов. Кроме США, ряд стран G7 также взял на себя финансовые обязательства:

Европейский Союз: $20 миллиардов;

Великобритания: $2,26 миллиарда на военные цели, в том числе разработку новых видов вооружения;

$2,26 миллиарда на военные цели, в том числе разработку новых видов вооружения; Канада: $3,7 млрд, которые будут направлены на экономическое развитие Украины.

Такие меры направлены на то, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и обеспечить скорейшее восстановление после войны. Ожидаемо, российские власти осудили решение использовать ее замороженные активы для финансирования Украины. В своем комментарии российское посольство в Вашингтоне назвало это "воровством на государственном уровне". Однако международное сообщество отмечает, что такие действия законны и необходимы для обеспечения справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, когда Дональд Трамп вернется к власти, Украина должна будет предоставить отчетность за каждый доллар помощи США. Новая волна коррупционных скандалов может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном Украины на долгие годы.

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