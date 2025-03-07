Британия впервые передала Украине миллионы от замороженных активов РФ: куда пойдут деньги

Украина получила около 971 млн долларов (752 млн фунтов стерлингов) в счет доходов от российских замороженных активов РФ. Это первый транш Великобритании в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки". Средства будут потрачены на военные нужды.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 марта. "Сегодня мы получили 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. – Ред.). Средства направим на укрепление украинской обороноспособности", – отметил он.

Информацию подтвердило и Министерство финансов Украины. "Денежные средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Финансирование предоставляется на 30 лет", – уточнили в ведомстве.

Шмыгаль также поблагодарил британское правительство и партнеров из "Большой семерки" за механизм ERA, заставляющий российские деньги работать на Украину. В целом инициатива предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов ЕС. Существенную часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечат США и Европейский Союз в равных долях.

Так, США передали первый транш этого финансирования Украине в сумме 1 млрд долларов в декабре 2024 года. ЕС же в начале января-2025 перевел 3 млрд евро.

"Рассчитываем, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства", – резюмировал премьер-минстр. Напомним, британские парламентарии уже призывают правительство страны передать Украине все замороженные активы России на сумму 250-300 млрд долл. Из этой суммы 32,93 млрд долл. (25,5 млрд фунтов стерлингов) хранятся в самой Великобритании.

Представители британского парламента предлагают найти юридические механизмы для легального перевода этих средств. Британские политики утверждают, что использование замороженных активов России необходимо, поскольку западные кредиты и чрезвычайное финансирование не способны в полной мере решить проблему финансирования военных и гуманитарных потребностей Украины.

По словам доктора Майка Мартина, члена парламента от Либеральной партии и бывшего армейского офицера, вопрос передачи активов имеет не только моральное и стратегическое значение, но и юридическую основу. "Существует неоспоримый моральный, стратегический и юридический аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины. Это никогда не было так актуально, как сейчас, когда будущая администрация США может пересмотреть объем помощи для Украины", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Короля Бельгии Филиппа также просят содействовать конфискации замороженных российских активов и их передаче Украине. С соответствующим письмом к монарху обратились десятки европейских депутатов и в том числе трое народных депутатов из Украины.

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