Готовы к "любым вариантам": в ЕС готовятся решать судьбу замороженных активов России

Совет Европейского Союза (ЕС) готов рассматривать "все возможные" решения касательно дальнейшего использования замороженных активов России, вероятно, включая их полную конфискацию, но только в сотрудничестве с международными партнерами. Кроме того, в Европейском парламенте пройдут дебаты, касательно судьбы российских средств.

Видео дня

Об этом во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента 11 марта заявил министр по европейским делам председательствующей в ЕС Польши Адам Шлапка, передает "Укринформ". Напрямую о конфискации Шлапка не заявлял, однако упомянул соответствующие требования ряда евродепутатов, а также заявил о готовности учитывать любые решения, скоординированные с иностранными партнерами.

"Позвольте мне ответить на призывы некоторых депутатов по поводу замороженных активов. Дебаты (в Европарламенте. – Ред.) по этому поводу состоятся завтра (12 марта. – Ред.). В прошлом году лидеры G7 согласились использовать поступления от заблокированных российских активов для уплаты кредитов, предоставленных Украине от ЕС и от G7, в сумме 50 млрд долл. Совет ЕС будет учитывать все возможные дальнейшие решения, в координации с нашими международными партнерами", – отметил еврочиновник, представляющий Польское председательство.

Напомним, сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Около 190 млрд евро из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму $50 млрд, но "базовые" активы оставались неприкосновенными. Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов, но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

Однако в начале 2025 года на фоне обострения отношения Украины и США правительства Франции и Германии несколько изменили свою позицию. Они предложили конфисковать российские активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Также во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом его французский коллега Эммануэль Макрон упоминал, что немедленная конфискация активов РФ станет проявлением "неуважения к международному праву". Но эти деньги, по мнению Макрона, могут быть "частью переговоров о завершении войны".

Также OBOZ.UA сообщал, что десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой содействовать конфискации более замороженных российских активов и передать их Украине. Среди подписантов – трое народных депутатов Верховной Рады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!