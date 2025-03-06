Депутаты Европы обратились к королю Бельгии из-за активов России: кто из нардепов подписал

Короля Бельгии Филиппа просят содействовать конфискации более 250 млрд евро замороженных российских активов и передать их Украине. С ответным письмом к монарху обратились десятки европейских депутатов и в том числе трое народных депутатов из Украины.

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Соответствующее открытое письмо опубликовал на своей странице в Х латвийский евродепутат Рихардс Кольс. Под документом можно найти подписи депутатов из Германии, Франции, Латвии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словакии, а также трех нардепов Верховной рады: Александра Мережко ("Слуга народа"), Иванны Климпуш-Цинцадзе и Алексея Гончаренко ("Европейская")

Речь идет о принятой в 1944 году, то есть во время Второй мировой войны, норме, позволяющей бельгийскому монарху блокировать передачу активов из страны. Если закон будет применен, это не позволит передать России ее активы, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится 190 млрд евро суверенных активов РФ. В прошлом году 50 млрд евро прибыли от этих средств уже направили на погашение кредитов Украине, но основную часть денег европолитики не конфисковали из-за юридических опасений.

В обращении парламентарии отмечают, что Бельгия несет особую ответственность за то, что именно на ее территории сохраняется самая большая часть замороженных российских средств. Подписанты подчеркивают, что российские активы следует направить на поддержку украинской обороны и восстановление страны.

"Ежедневное бездействие позволяет России извлекать выгоду из бельгийской осторожности ", - говорится в письме. Но у истории есть примеры конфискации активов агрессора для компенсации ущерба и восстановления разрушенной инфраструктуры – в частности, так поступили с активами Ирака и Ливии.

Депутаты предупредили, что единство Европейского Союза по поводу санкционного давления на Россию оказалось под угрозой, но Бельгия может продемонстрировать лидерство в этом вопросе. Поэтому подписанты призвали бельгийские власти показать, что европейские принципы – не пустое слово и имеют реальные последствия.

"Превращение замороженных активов в реальную помощь станет четким сигналом: российская агрессия не будет вознаграждена, а победа Украины – в приоритете Европы", – говорится в документе.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что правительства Франции и Германии, ранее выступавшие против конфискации замороженных активов РФ, изменили свою позицию. Теперь они предлагают использовать эти средства для обеспечения гарантий безопасности Украины.

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