ЕС передал Украине деньги от замороженные российских активов: какая сумма

Украина получила 3 млрд евро от российских замороженных активов от ЕС – в рамках инициативы ERA. Она предусматривает предоставление 50 млрд долларов, из которых 20 миллиардов обеспечит именно Европейский Союз.

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Об этом сообщил премтер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: деньги уже поступили в госбюджет.

"В государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA. Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнул премьер, получение Украиной этих денег является претворением в жизнь принципа "Россия заплатит". А также усилением финансовой устойчивости страны в 2025 году.

Ранее же Украина получила первый миллиард долларов из замороженных российских активов, являющихся частью 20 млрд долларов, которые США предоставят в рамках инициативы G7. Ожидается, что половина всей суммы будет направлена на военную помощь, а остальные – на экономическую поддержку.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в сохранении макроэкономической стабильности и возможности предоставлять необходимые услуги украинцам. Впервые Украина получает денежные средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ. Благодарен США за скорейшее принятие решений и готовность находить новые механизмы для поддержки Украины", – сообщил тогда министр финансов Украины Сергей Марченко.

Кроме США, ряд стран G7 также взял на себя финансовые обязательства. В частности:

Европейский Союз – 20 млрд долларов;

Великобритания – 2,26 млрд долларов на военные цели, в том числе разработку новых видов вооружения;

Канада – 3,7 млрд долларов, которые будут направлены на экономическое развитие Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, за все время же полномасштабной войны Украина привлекла более 115 млрд долларов льготного внешнего финансирования – в среднем по 3,4 млрд долларов в месяц. Это позволило отложить более 47,5 млрд долларов и обеспечить экономическую стабильность в ближайшие 12-18 месяцев.

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