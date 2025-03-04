В ЕС предложили не возвращать России замороженные активы: СМИ узнали, что будет с миллиардами Кремля

Правительства Франции и Германии изменили свою позицию по конфискации замороженных суверенных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро. В частности, эту сумму предлагают использовать для обеспечения гарантий безопасности для Украины,

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько независимых источников. Отмечается, что в Берлине и Париже обсуждают будущее этих активов с Великобританией.

В частности, было предложено конфисковать эти активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине – мол, это позволит принудить Россию к мирному соглашению и предоставит Украине гарантии безопасности. Об изменении позиций европейских государств свидетельствует и изменение риторики их лидеров: во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе его французский коллега Эммануэль Макрон заявил, что немедленная конфискация этих активов станет проявлением "неуважения к международному праву", но эти деньги могут быть "частью войны о переговорах".

Впрочем, именно Франция стала инициатором предложения об использовании российских активов как рычага влияния. Журналисты отмечают, что это было положительно воспринято другими европейскими союзниками, но все еще далеко от согласования.

Следующий канцлер Германии Фридрих Мерц неофициально дал понять, что рассмотрит возможность поддержки предложения о конфискации замороженных российских активов. На прошлой неделе он провел переговоры с уходящим канцлером Олафом Шольцем, чтобы согласовать позиции накануне саммита лидеров ЕС.

А премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон рассматривает, как можно разместить активы РФ. "Что касается этих активов, то это очень сложный вопрос. Это непросто. Но я считаю, что нам нужно сделать больше, и мы прилагаем больше усилий, чтобы вместе с другими странами определить, какие есть для этого неотложные возможности", – сказал Стармер.

Следует отметить, что некоторые европейские страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации этих активов, но ключевые страны ЕС (в том числе Германия, Франция) и Еврокомиссия ранее отказались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве. Кроме того, в Европейском центральном банке озабочены тем, что статус евро как безопасного варианта для иностранных резервов может оказаться под угрозой, поскольку иммобилизованные активы номинированы преимущественно в евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро в активах Центрального банка РФ. Подавляющее большинство из них (около 190 млрд евро) хранится в центральном депозитарии безопасности Бельгии. В прошлом году эти страны использовали доходы от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму $50 млрд, но "базовые" активы не трогались.

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