Штрафы за нарушение комендатского часа: при каких обстоятельствах можно избежать наказания

Нарушение комендантского часа в Украине карается штрафом от 170 до 510 гривен, повторное нарушение может привести к удвоению штрафа, исправительным работам или административному аресту до 15 суток. Уважительные причины, такие как срочная медицинская помощь или чрезвычайная ситуация, могут быть учтены патрульными, принимающими решение на месте.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук. На всей территории Украины, за исключением Закарпатской области, действует комендантский час, нарушение которого наказывается в соответствии с законодательством.

Алгоритм действий патрульных во время комендантского часа

Юрист объясняет, что действия правоохранителей при обнаружении нарушителя комендантского часа зависят от конкретной ситуации. Основные шаги патрульных включают в себя:

предложение объяснить причины нарушения: патрульные могут спросить, почему лицо находится на улице во время комендантского часа.

патрульные могут спросить, почему лицо находится на улице во время комендантского часа. проверка документов: лицо обязано предъявить документы, удостоверяющие личность.

лицо обязано предъявить документы, удостоверяющие личность. составление протокола об административном правонарушении: в случае отсутствия уважительных причин, патрульные могут составить административный протокол.

в случае отсутствия уважительных причин, патрульные могут составить административный протокол. доставка в отделение полиции: в некоторых случаях лицо может быть доставлено в полицию для дальнейшего рассмотрения дела.

Человеку, нарушившему комендантский час, важно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Это поможет быстрее разрешить ситуацию на месте и избежать задержания.

Уважительные причины нарушения комендантского часа

Четкого перечня причин, позволяющих нарушить комендантский час, нет. Решение о значимости причины принимает полицейский на месте. К таким причинам могут относиться:

срочная медицинская помощь;

пожар или другая чрезвычайная ситуация;

или другая чрезвычайная ситуация; смерть близкого человека;

близкого человека; необходимость добраться до работы или с работы (при наличии соответствующих документов).

На практике, если причина нарушения уважительна и подтверждается документально, патрульные могут отпустить лицо. В противном случае его могут задержать для дальнейшего рассмотрения дела.

Наказание за нарушение комендантского часа

По состоянию на июнь 2024 года в Украине действует административная ответственность за нарушение комендантского часа. Штрафы за это правонарушение составляют от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа удваивается. Также могут быть применены исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Отсутствие четкого законодательного механизма

Конкретного законодательного механизма для штрафов за нарушение комендантского часа нет. Недавно Верховная Рада не приняла законопроект, предусматривавший существенное увеличение штрафов за нарушение комендантского часа (законопроект №10195 предусматривал штрафы от 8500 до 34 000 грн ).

Однако это не означает, что вопрос не будет пересмотрен в будущем. На сегодняшний день в Верховной Раде разрабатывают новые законопроекты, предусматривающие более жесткие санкции за нарушение комендантского часа.

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