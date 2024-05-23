Украинцам грозят штрафы за перевозку детей в авто: какие правила и сколько нужно платить
За перевозку детей в автомобилях украинцев без специальных автокресел или в неподходящих им креслах водителям грозят штрафы до 850 грн. Дело в том, что Правила дорожного движения (ПДД) устанавливают, что перевозить детей, рост которых не превышает 1,45 метра, в легковом автомобиле только при наличии удерживающих систем (детское автокресло).
Такие системы должны позволять пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. OBOZ.UA разбирался, какие нормы действуют и как будут наказывать нарушителей.
Автокресла для детей необходимо устанавливать на местах для сидения. Устанавливать кресло для детей до 3 лет следует в позиции против направления движения, то есть спинкой вперед. Кроме того, если кресло ставится на переднее сидение возле водителя, нужно обязательно отключить фронтальную подушку безопасности для этого места. Срабатывание подушки в момент аварии приводит к сильному удару, который может стать причиной травмирования ребенка.
Характеристики кресла должны полностью соответствовать весу и росту ребенка. Перевозка ребенка в неподходящем кресле приравнивается к его перевозке вообще без детского автокресла.
За нарушение правил перевозки предусмотрены штрафы. Водитель должен заплатить:
- в случае первого нарушения – 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 грн;
- при повторном нарушении в течение года – 850 грн (это 50 необлагаемых минимумов).
Штраф может быть выписан в случае, если полицейский остановил автомобиль за нарушение ПДД. Специально для проверки наличия автокресла автомобили не останавливают.
Согласно результатам многочисленных исследований, перевозка детей в специальных автокреслах снижает риск травм и гибели в ДТП на 50%. При этом в случае перевозки детей на руках, что категорически запрещено, взрослый не сможет обеспечить безопасность при аварии.
Как проверить, есть ли штрафы за нарушение ПДД
Водителям в Украине не нужно ждать, когда официальное уведомление о штрафе за нарушение ПДД придет по почте. Онлайн-системы позволяют самостоятельно узнать, были ли составлены протоколы на авто, что актуально для наказаний, предписанных по данным системы автофиксации нарушений. Так, проверить штрафы ПДД можно:
- через сайт Министерства внутренних дел;
- в электронном кабинете водителя на портале Главного сервисного центра МВД;
- через приложение Дія (в меню "Сервисы").
Оплатить штраф тоже можно онлайн. Такая услуга доступна:
- в приложении Дія;
- в мобильном приложении "Штрафы ПДД" от МВД;
- в "Приват24" и онлайн-банкинге Monobank.
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