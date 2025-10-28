"Мы нашли деньги": Зеленский рассказал, когда в Украине начнется отопительный сезон

Украина уже обеспечила 70% необходимых средств для импорта газа, что позволит полностью покрыть потребности в отоплении этой зимой. Официальный старт отопительного сезона запланирован от 28 октября, а в социальных учреждениях тепло уже подают.

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает корреспондент OBOZ.UA. В Украине официально стартует отопительный сезон – с 28 октября начнется подключение тепла в большинстве общин .

В ряде социальных объектов – больницах, школах, детсадах – отопление уже подали. Власти уверяют, что несмотря на сложную ситуацию в энергетике и последствия обстрелов, страна подготовлена к зиме, а основные ресурсы – электричество и газ будут обеспечены.

Зеленский рассказал, что правительству удалось найти средства на критически необходимый импорт газа. "Мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа. Газ – это сейчас только возможности импорта, которые зависят только от денежного обеспечения. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью", – отметил он.

Газ является ключевой основой для отопления в Украине, особенно в крупных городах и на северо-востоке страны. Благодаря мобилизации финансовых ресурсов и договоренностям с международными партнерами правительство рассчитывает полностью профинансировать импорт необходимых объемов голубого топлива до начала активного зимнего периода.

Относительно электроэнергии, президент отметил, что большинство регионов уже стабилизировали энергосистему после последних атак. "В принципе, везде все восстанавливается. В Сумской области, в Шостке, самая сложная ситуация", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить питание в отдельных общинах, которые до сих пор остаются с перебоями. Правительство также заявляет, что при подключении тепла в первую очередь внимание уделяют социальным учреждениям. Кроме того, правительство обсуждает механизмы дополнительной поддержки для общин, которые подверглись наибольшим разрушениям из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ноябре украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране большинство – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!