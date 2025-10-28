Россия седьмой раз за месяц атаковала добычу газа в Украине: стали известны последствия

Россия нанесла седьмую за октябрь массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате этого в ночь на 28 октября были повреждены производственные мощности на Полтавщине.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", во время брифинга заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Это побуждает власть увеличить импорт газа.

"Сегодня ночью произошла уже седьмая в октябре атака, пострадали производственные мощности по добыче газа на Полтавщине. Приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить оборудование", – говорит Корецкий.

Он пояснил, что предыдущие шесть атак в октябре вызвали значительные разрушения и потери добычи газа. Из-за этого увеличилась потребность в закупке газа за рубежом.

"Мы имеем сдержанный оптимизм по привлечению средств, обеспечение импорта дополнительных объемов газа для устойчивого прохождения отопительного сезона. Однако следует бережливо относиться к потреблению каждого кубометра газа для того, чтобы совместными усилиями проходить ужасы войны, и чтобы этот отопительный сезон был постоянным", – отметил Сергей Корецкий.

Сейчас "Нафтогаз" имеет достаточно "внутренних сил", а также запас ремонтных частей для проведения максимально быстрых восстановительных работ.

Новая стратегия ударов России

Атакуя украинскую энергосистему, российские войска применяют тактику "выжженной земли", считает председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. В начале войны захватчик хотел дойти до Киева "за три дня" и захватить всю страну, но потом начал использовать тактику "выжженной земли" на фронте, пытаясь просто стереть энергообъекты с лица земли.

"А теперь – делают это с энергетикой. На каждый из энергообъектов сейчас осуществляются массированные атаки. Ежедневно большая масса дронов и ракет пытаются стереть их с лица земли", – отметил глава компании.

Но, благодаря европейским партнерам, Украина накопила очень значительный запас оборудования. Сейчас наработаны механизмы ликвидации повреждений и есть необходимые для этого специалисты, а также опыт, который позволяет быстро осуществлять восстановительные работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина готовится к очередной – уже четвертой по счету – зиме в условиях систематических обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России. Теперь украинские власти сменили тактику и делают ставку на сеть массивных батарей для накопления электроэнергии.

