Импорт электроэнергии в Украину увеличился почти на треть: кто из стран ЕС поставляет ток

В феврале 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии почти на треть, что составило 244,3 ГВтч, тогда как экспорт упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о значительном увеличении зависимости от импортных поставок из-за внутреннего дефицита энергии.

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Об этом пишет Центр экономической стратегии. В феврале чистый экспорт электроэнергии был положительным всего четыре дня – аналогично ситуации в январе.

Основной причиной сокращения экспорта стало значительное падение температуры и соответственно рост внутреннего потребления. Поэтому в середине февраля коммерческий экспорт электроэнергии был полностью остановлен. На фоне сокращения экспорта импорт электроэнергии значительно вырос – в феврале он увеличился на 30% по сравнению с январем и составил 244,3 ГВтч.

Основными поставщиками электроэнергии Украины стали Венгрия и Словакия. Важно отметить, что эта электроэнергия не является гуманитарной помощью – Украина закупает ее на коммерческих условиях, что создает дополнительную нагрузку на экономику страны.

Для сравнения, в феврале 2024 года экспорт электроэнергии был значительно выше. Тогда Украина смогла продать за границу 63,2 ГВтч электроэнергии, тогда как в феврале 2025 года этот показатель сократился до 32,7 ГВтч.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы – на электроэнергию, газ и т.д. В том числе и по окончании отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

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