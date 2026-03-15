"Хочу нефть для всего мира": Трамп сказал, когда вернет санкции против России

США ослабили санкции против российской нефти не навсегда. Как только ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, ограничения против экспорта энергоресурсов РФ вернутся в полном объеме.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News. "Я хочу нефть для всего мира. Я хочу нефть", – сказал глава Белого дома.

Он добавил, что санкции, введенные в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году, "вернут, как только кризис пройдет".

Что предшествовало

12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и позволили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина опубликована соответствующая лицензия.

Такое решение приняли с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть. Министр финансов Скотт Бессент назвал это узкоспециализированной краткосрочной мерой, поэтому значительной финансовой выгоды РФ не получит, даже несмотря на то, что, по подсчетам экспертов, в море может находиться более 100 млн баррелей нефти российского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины, поэтому это решение США является неправильным. Он предупредил, что последствия ослабления санкций почувствуют сами Соединенные Штаты.

Французский президент Эммануэль Макрон также назвал прекращение санкций необоснованным и заверил, что Франция и остальные европейские страны поддерживают их продолжение. Он верит, что решение Белого дома является временным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, ослабление санкций не помогут России, поскольку рост цены не перекроет триллионные расходы из кремлевской казны. По его словам, золотой запас РФ стремительно исчерпывается, поскольку режим диктатора Владимира Путина продает подсанкционное золото Китаю с огромными скидками.

